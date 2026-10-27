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Zrádné Tokio. Bartůňková a Valentová vypadly hned v úvodním kole

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  9:51

Nikola Bartůňková hraje bekhend na turnaji v Pekingu. | foto: Achmad IbrahimAP

Nikola Bartůňková vypadla v 1. kole tenisového turnaje v Tokiu. Bělorusce Aliaksandře Sasnovičové, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, překvapivě podlehla 4:6, 7:6 a 3:6. Úvodní zápas v hlavní soutěži v japonské metropoli nezvládla ani devatenáctiletá Tereza Valentová, která v souboji dvou teenagerek prohrála 1:6 a 4:6 se Slovenkou Miou Pohánkovou.

Světová devětadvacítka Bartůňková utkání proti Sasnovičové, která je až na 112. místě světového žebříčku, nezačala dobře. Prohrávala 0:4 a první set už nezachránila. Pak výhrou 7:5 v tiebreaku vyrovnané druhé sady srovnala krok a vynutila si pokračování zápasu, jenže ve třetím setu měla navrch Běloruska.

Dvacetiletá Bartůňková, která nedávno zazářila postupem do semifinále hvězdně obsazeného turnaje v Pekingu, v rozhodujícím setu třikrát ztratila podání. Dvakrát si vzápětí vzala ztracený servis zpět, potřetí už to nezvládla. Doplatila na velké množství nevynucených chyb, v celém zápase jich udělala 55.

Valentová v Tokiu uspěla v kvalifikaci, ale v hlavní soutěži na to nenavázala. Čerstvě osmnáctiletá Pohánková od začátku dominovala. V první sadě dvakrát prolomila podání Valentové a ztratila jen jednu hru.

Ve druhé sadě zkušenější Češka vzdorovala více, ale stále se těžko prosazovala při svém druhém servisu. Uhrála po něm celkově jen 25 procent bodů. Dvakrát o podání přišla, takže jí nepomohlo, že poprvé v zápase získala soupeřčin servis.

Turnaj WTA v Tokiu bude pokračovat bez české účasti.

Turnaj žen v Tokiu

tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Sasnovičová (Běl.) - Bartůňková (ČR) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Pohánková (SR) - Valentová (ČR) 6:1, 6:4

Turnaj žen v Kuang-čou

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Čtyřhra - 1. kolo:
Kičenoková, Ninomijaová (Jap.) - Malečková, Škoch (2-ČR) 3:6, 6:4, 10:8

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