Zrádné Tokio. Bartůňková a Valentová vypadly hned v úvodním kole

Světová devětadvacítka Bartůňková utkání proti Sasnovičové, která je až na 112. místě světového žebříčku, nezačala dobře. Prohrávala 0:4 a první set už nezachránila. Pak výhrou 7:5 v tiebreaku vyrovnané druhé sady srovnala krok a vynutila si pokračování zápasu, jenže ve třetím setu měla navrch Běloruska.
Dvacetiletá Bartůňková, která nedávno zazářila postupem do semifinále hvězdně obsazeného turnaje v Pekingu, v rozhodujícím setu třikrát ztratila podání. Dvakrát si vzápětí vzala ztracený servis zpět, potřetí už to nezvládla. Doplatila na velké množství nevynucených chyb, v celém zápase jich udělala 55.
Valentová v Tokiu uspěla v kvalifikaci, ale v hlavní soutěži na to nenavázala. Čerstvě osmnáctiletá Pohánková od začátku dominovala. V první sadě dvakrát prolomila podání Valentové a ztratila jen jednu hru.
Ve druhé sadě zkušenější Češka vzdorovala více, ale stále se těžko prosazovala při svém druhém servisu. Uhrála po něm celkově jen 25 procent bodů. Dvakrát o podání přišla, takže jí nepomohlo, že poprvé v zápase získala soupeřčin servis.
Turnaj WTA v Tokiu bude pokračovat bez české účasti.
Turnaj žen v Tokiu
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Dvouhra - 1. kolo:
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Čtyřhra - 1. kolo: