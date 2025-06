Filip Mrůzek zahrál na turnaji série HotelPlanner Tour na Kaskádě i třetí kolo v řadě za 68 ran (-3) a před nedělním finále posunul se zpátky do elitní desítky, s celkovým skóre -9 ztrácí na vedení...

V létě jim bude čtyřicet. Ale ještě předtím si to Karlos Vémola a Attila Végh rozdají na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. Jejich třetí a poslední souboj je vrcholem sobotního turnaje Oktagon 72....

Bizarní moment v AHL. Sudí přehlédli, že brankář ještě nechytá. Vítězný gól odvolali

Něco takového se jen tak nevidí. A zvlášť v podobně vypjatých momentech by se to stávat nemělo. Úvodní finále AHL přineslo kontroverzní tečku. Hráči Charlotte se z úspěšného vstupu do série radovali...