Dvaadvacetiletý Svrčina, jemuž v aktuálním žebříčku ATP patří 99. místo, vstoupil do zápasu soustředěně, po rychlém brejku se ujal vedení 3:0 a náskok s přehledem udržel. Berrettini, který po zranění nastoupil v Číně k prvnímu zápasu od porážky v úvodním kole Wimbledonu, si vypracoval první brejkbol ve čtvrtém gamu druhé sady.
Svrčina ale podání udržel, sám naopak soupeři vzápětí sebral servis podruhé a zápas pak ukončil na returnu prasátkem při prohozu.
„Před zápasem jsem nebyl favoritem, takže jsem chtěl nastoupit a užít si to, hrát uvolněně. Včera jsem prohrál v kvalifikaci, takže jsem rád, že jsem dostal šanci si ještě zahrát, a myslím, že jsem to využil naplno,“ řekl Svrčina v rozhovoru na kurtu. „Jsem rád, že jsem dokázal vyhrát, Matteo je skvělý tenista. Vrací se po zranění, takže samozřejmě na tom není tak, jak by chtěl být, ale tohle je zatím největší vítězství mojí kariéry,“ dodal.
O premiérový postup do čtvrtfinále na okruhu ATP Tour se Svrčina utká s vítězem duelu, v němž proti sobě nastoupí domácí tenisté Pu Jün-čchao-kche-tche a Čang Č’-čen.
Turnaj mužů v Chang-čou
tvrdý povrch, dotace 1 019 185 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: