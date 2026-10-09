Z českých tenistů bude v pátek ještě hrát Tomáš Macháč. Pětadvacetiletý rodák z Berouna narazí na nasazenou devatenáctku Alexandera Bublika z Kazachstánu.
Kompletní tenisové výsledky
Jednadvacetiletý Menšík porazil Kecmanoviče za necelou hodinu. Zdolal ho i potřetí v kariéře a znovu mu nepovolil ani set.
Třikrát prolomil soupeřův servis a nepustil ho k žádnému brejkbolu. Kecmanoviče porazil také vloni v Pekingu a předloni ve Vídni.
První set získal prostějovský rodák Menšík za 28 minut. Uspěl díky brzkému brejku a dotáhl k úspěchu vedení 3:0. Také ve druhé sadě měl český hráč od začátku vývoj ve svých rukou. Získal náskok 3:1 a při podání soupeře také utkání ukončil, když využil hned první mečbol.
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Dvouhra - 2. kolo: