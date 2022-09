Martincová má první titul z WTA, v Portoroži uspěla ve čtyřhře

Čeští tenisté míří v Davis Cupu po výhře nad Izraelem do kvalifikace o finálový turnaj v roce 2023. Tým Jaroslava...

Španělský tenista Carlos Alcaraz své první utkání v roli světové jedničky prohrál. Čerstvý vítěz US Open podlehl v...

Hrajeme poctivě o každé euro. Tenisté se sázejí, aby bojovali i na kurtu

Premium Stačí to téma jen nadhodit a hned se jim rozzáří oči a tváře roztáhnou do úsměvu. Do mysli se vkrade záplava vzpomínek...