Kopřiva v Palmě jenom kvete. Přes Buseho postoupil do čtvrtfinále

V dalším kole narazí Kopřiva na Američana Ethana Quinna.
Devětadvacetiletý Kopřiva se střetl s Busem počtvrté, porazil ho potřetí. O sedm let mladšímu soupeři sebral šestkrát servis, přišel o něj dvakrát. Nemusel litovat ani pěti dvojchyb.
Kopřiva měl dobrý vstup a po dvou brejcích vedl 4:0. Od stavu 5:1 ale přišel o čtyři hry v řadě, Buse srovnal a rozhodla koncovka. V ní český tenista znovu převzal iniciativu, soupeře v 11. gamu opět brejkl a sadu dopodával čistou hrou.
Ve druhé už 68. hráč světa zaváhání nedopustil. Od stavu 0:1 získal Kopřiva všech šest her a končil na přijmu při prvním mečbolu.
Turnaj mužů v Palmě de Mallorca
tráva, dotace 612 620 eur
Dvouhra - 2. kolo: