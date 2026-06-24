Kopřiva v Palmě jenom kvete. Přes Buseho postoupil do čtvrtfinále

Autor: ,
  14:38

Vít Kopřiva na turnaji v Halle | foto: Leon KuegelerReuters

Vít Kopřiva porazil na tenisovém turnaji v Palmě de Mallorca nasazenou pětku Ignacia Buseho z Peru 7:5, 6:1 a postoupil do čtvrtfinále. Utkání proti 34. hráči světového žebříčku vyhrál na tamější trávě za hodinu a čtvrt.

V dalším kole narazí Kopřiva na Američana Ethana Quinna.

Devětadvacetiletý Kopřiva se střetl s Busem počtvrté, porazil ho potřetí. O sedm let mladšímu soupeři sebral šestkrát servis, přišel o něj dvakrát. Nemusel litovat ani pěti dvojchyb.

Kopřiva měl dobrý vstup a po dvou brejcích vedl 4:0. Od stavu 5:1 ale přišel o čtyři hry v řadě, Buse srovnal a rozhodla koncovka. V ní český tenista znovu převzal iniciativu, soupeře v 11. gamu opět brejkl a sadu dopodával čistou hrou.

Ve druhé už 68. hráč světa zaváhání nedopustil. Od stavu 0:1 získal Kopřiva všech šest her a končil na přijmu při prvním mečbolu.

Turnaj mužů v Palmě de Mallorca

tráva, dotace 612 620 eur

Dvouhra - 2. kolo:
Kopřiva (ČR) - Buse (5-Peru) 7:5, 6:1

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Valentová vs. TomljanovićováTenis - - 24. 6. 2026:Valentová vs. Tomljanovićová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 4:5
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Sönmezová vs. BejlekTenis - - 24. 6. 2026:Sönmezová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě24. 6. 15:30
  • 1.56
  • -
  • 2.41
Muchová vs. BeguováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 24. 6. 2026:Muchová vs. Beguová //www.idnes.cz/sport
24. 6. 17:00
  • 1.13
  • -
  • 6.13
Program a výsledky
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Výsledky

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