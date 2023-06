Britské finále v Nottinghamu vyhrála Boulterová, Murray slavil na challengeru

Obě tenistky si na trávě v Nottinghamu zahrály finále na okruhu WTA vůbec poprvé. Postaraly se o první britský souboj o titul mezi elitou od roku 1977, kdy Sue Barkerová v San Francisku porazila Virginii Wadeovou.

Šestadvacetiletá Boulterová měla od začátku navrch a potvrdila roli papírové favoritky. Nedělní soupeřku porazila ve vzájemných zápasech i potřetí a může se těšit na nové osobní maximum ve světovém žebříčku.

Díky premiérovému titulu se poprvé od roku 2019 vrátí do nejlepší stovky, v novém vydání by mělo Boulterové patřit 77. místo. Dosud byla jejím rekordem 82. příčka, aktuálně jí patří 126. pozice. Čtyřiadvacetiletá Burrageová figuruje na 131. místě.

Turnaj žen v Nottinghamu tráva, dotace 259 303 dolarů Dvouhra - finále:

Boulterová - Burrageová (obě Brit.) 6:3, 6:3 Čtyřhra - finále:

Eikeriová, Neelová (Nor./Est.) - Dartová, Watsonová (Brit.) 7:6 (8:6), 5:7, 10:8

Murray vyhrál druhý challenger za sebou

Dvojnásobný wimbledonský šampion Andy Murray se na blížící se londýnský grandslam naladil ziskem titulu na druhém challengeru na trávě za sebou. Po triumfu v Surbitonu z minulého týdne triumfoval šestatřicetiletý britský tenista v Nottinghamu.

Čtyřiačtyřicátý hráč žebříčku Murray porazil ve finále 6:4, 6:4 Francouze Arthura Cazauxe a ani v pátém duelu turnaje neztratil set. Letos na trávě trojnásobný grandslamový šampion a dvojnásobný olympijský vítěz vyhrál už deset zápasů za sebou. Kvůli přípravě na travnatou část sezony předtím vynechal antukové Roland Garros.

Andy Murray, vítěz turnaje v Nottinghamu

„Byl to opravdu dobrý týden, moc jsem si to tady užil. Hrál jsem dobře a v průběhu týdne jsem se ještě zlepšoval. A teď se těším do Queen’s,“ řekl Murray, jenž se příští týden vrátí na ATP Tour v londýnském Queen’s Clubu.