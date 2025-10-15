Devětadvacetiletá Muchová nenavázala na úterní vítězství nad Markétou Vondroušovou. Proti světové devatenáctce Šnajderové přišla pětkrát o servis, soupeřku brejkla třikrát. Nepomohlo jí ani pět es a nezopakovala v Ning-po loňskou semifinálovou účast.
Tenis ve výsledcích
Muchová zahájila první vzájemné utkání se Šnajderovou dobře. V prvním setu získala od stavu 1:2 pět her po sobě. Ve druhé sadě už ale olomoucká rodačka stoprocentní úspěšnost na servisu neudržela. Ztratila všechny tři hry na podání a Šnajderová vyrovnala.
Také v úvodu třetího setu přišla Muchová brzy o servis a prohrávala 1:3. Ani v dalším průběhu se česká tenistka nedokázala propracovat k brejkbolu, v sedmé hře přišla o podání ještě jednou a Šnajderová dotáhla duel k postupu. Využila hned první mečbol.
Turnaj žen v Ning-po
tvrdý povrch, 1 064 510 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo:
Turnaj mužů ve Stockholmu
tvrdý povrch, 706 850 eur
Čtyřhra - 1. kolo: