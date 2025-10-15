Muchová končí v Ning-po ve druhém kole, podlehla Šnajderové

  15:38
Karolína Muchová do čtvrtfinále tenisového turnaje v Ning-po nepostoupila. S nasazenou sedmičkou Dianou Šnajderovou z Ruska prohrála 6:2, 1:6, 2:6. Duel ztratila za hodinu a 53 minut.

Karolína Muchová na turnaji v Ning-po | foto: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO Profimedia.cz

Devětadvacetiletá Muchová nenavázala na úterní vítězství nad Markétou Vondroušovou. Proti světové devatenáctce Šnajderové přišla pětkrát o servis, soupeřku brejkla třikrát. Nepomohlo jí ani pět es a nezopakovala v Ning-po loňskou semifinálovou účast.

Tenis ve výsledcích

Muchová zahájila první vzájemné utkání se Šnajderovou dobře. V prvním setu získala od stavu 1:2 pět her po sobě. Ve druhé sadě už ale olomoucká rodačka stoprocentní úspěšnost na servisu neudržela. Ztratila všechny tři hry na podání a Šnajderová vyrovnala.

Také v úvodu třetího setu přišla Muchová brzy o servis a prohrávala 1:3. Ani v dalším průběhu se česká tenistka nedokázala propracovat k brejkbolu, v sedmé hře přišla o podání ještě jednou a Šnajderová dotáhla duel k postupu. Využila hned první mečbol.

Turnaj žen v Ning-po

tvrdý povrch, 1 064 510 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Šnajderová (7-Rus.) - Muchová (ČR) 2:6, 6:1, 6:2

Čtyřhra - 1. kolo:
Sie Šu-wej, Siniaková (1-Tchaj-wan/ČR) - Čchan Chao-čching, Ťiang Sin-jü (Tchaj-wan/Čína) 6:3, 6:1

Turnaj mužů ve Stockholmu

tvrdý povrch, 706 850 eur

Čtyřhra - 1. kolo:
Pavlásek, Zieliňski (ČR/Pol.) - Cash, Tracy (USA) 6:4, 7:6 (14:12)

Muchová končí v Ning-po ve druhém kole, podlehla Šnajderové

15. října 2025  15:38

