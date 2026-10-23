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Český souboj pro Bouzkovou. V Ning-po ve čtvrtfinále porazila Bejlek

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  9:29
Marie Bouzková slaví výhru ve čtvrtfinále na turnaji v Ning-po proti Sáře...

Marie Bouzková slaví výhru ve čtvrtfinále na turnaji v Ning-po proti Sáře Bejlek. | foto: Reuters

Marie Bouzková (vlevo) přijímá gratulaci k výhře ve čtvrtfinále na turnaji v...
Sára Bejlek odehrává míček na turnaji v Ning-po v utkání s Marií Bouzkovou.
Marie Bouzková slaví výhru ve čtvrtfinále na turnaji v Ning-po proti Sáře...
Marie Bouzková odehrává míček na turnaji v Ning-po v utkání se Sárou Bejlek.
10 fotografií
Marie Bouzková v duelu českých tenistek na turnaji v Ning-po porazila Sáru Bejlek 6:3, 6:4 a potřetí v sezoně postoupila do semifinále. O finále si zahraje s Leylah Fernandezovou z Kanady, nebo Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Osmadvacetiletá Bouzková bez větších problémů získala první set, úvod do druhé sady však vyšel lépe soupeřce.

Dvacetiletá Bejlek se ujala vedení 3:0, ale dvakrát přišla o podání a Bouzková pěti gamy za sebou skóre otočila a nakonec vyhrála za hodinu a 49 minut.

V této sezoně je Bouzková v semifinále potřetí, v Nottinghamu i Bogotě došla až k titulu. Jediný dosavadní zápas s Fernandezovou vyhrála, naopak s Alexandrovovou všechna tři vzájemná utkání prohrála.

Turnaj žen v Ning-po

tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Bouzková - Bejlek (obě ČR) 6:3, 6:4

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