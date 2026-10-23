Český souboj pro Bouzkovou. V Ning-po ve čtvrtfinále porazila Bejlek

Osmadvacetiletá Bouzková bez větších problémů získala první set, úvod do druhé sady však vyšel lépe soupeřce.
Dvacetiletá Bejlek se ujala vedení 3:0, ale dvakrát přišla o podání a Bouzková pěti gamy za sebou skóre otočila a nakonec vyhrála za hodinu a 49 minut.
V této sezoně je Bouzková v semifinále potřetí, v Nottinghamu i Bogotě došla až k titulu. Jediný dosavadní zápas s Fernandezovou vyhrála, naopak s Alexandrovovou všechna tři vzájemná utkání prohrála.
Turnaj žen v Ning-po
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Dvouhra - čtvrtfinále: