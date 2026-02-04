Bejlek poprvé ve čtvrtfinále. V Abú Zabí vyřadila i Ostapenkovou

Duel proti šampionce Roland Garros z roku 2017 vyhrála za necelou hodinu a půl. V boji o semifinále narazí na turnajovou jedničku Belindu Bencicovou ze Švýcarska, nebo Britku Sonay Kartalovou.
„Cítím se úžasně. Jsem tu se svými výkony velmi spokojená,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bejlek. „Chci se tuhle sezonu posunout a mít úspěšnější rok než ten loňský. Zatím se mi to daří,“ uvedla.
Bejlek v Abú Zabí prošla do hlavní soutěže z kvalifikace a nyní tam vyhrála už čtvrté utkání. Navázala na vítězství z 1. kola nad Američankou Ashlyn Kruegerovou. Na turnaji zatím neztratila ani set. Ostapenková doplatila na 38 nevynucených chyb, Bejlek jich měla 15.
Česká tenistka vzala o osm let starší Ostapenkové čtyřikrát servis, sama o podání přišla dvakrát. První sadu vyhrála díky brejku v desáté hře, v níž proměnila druhý setbol. Ve druhém dějství uspěla díky zisku podání soupeřky na 4:2. Duel poté ukončila hned při prvním mečbolu.
Turnaj žen v Abú Zabí
tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: