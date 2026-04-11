Sinner znovu vyřadil Zvereva a v Monte Carlu drží naději na tenisový trůn

Italský tenista Jannik Sinner postoupil poprvé v kariéře do finále turnaje Masters v Monte Carlu a drží naději na návrat do čela světového žebříčku. V semifinále vyřadil – stejně jako na předchozích dvou turnajích Masters v Indian Wells a Miami – světovou trojku Alexandera Zvereva, na monacké antuce německého rivala porazil 6:1, 6:4.
Jannik Sinner v semifinále turnaje v Monte Carlu

Ve druhém semifinále se utká obhájce titulu a první hráč žebříčku ATP Carlos Alcaraz s domácím Valentinem Vacherotem. Pokud Španěl prohraje, vystřídá ho Sinner v pondělí na místě světové jedničky. V opačném případě se ve finále o tenisový trůn utkají v prvním vzájemném letošním duelu.

Sinner vstoupil do zápasu razantní a přesnou hrou a rychle se ujal vedení 4:0. Soupeři nedal prakticky šanci a úvodní set uzavřel za 35 minut na returnu.

Ve druhé sadě byl čtyřnásobný grandslamový šampion na podání i nadále takřka neomylný a ve svých gamech ztratil jen dva fiftýny. V koncovce pak potrestal jediné zaváhání soupeře, v desátém gamu proměnil i čtvrtý nabídnutý brejkbol v zápase a duel ukončil. Zvereva porazil poosmé v řadě, popáté za sebou navíc bez ztráty setu.

Na turnajích Masters Sinner drží od loňského triumfu v Paříži sérii 21 výher. Do finále všech prvních tří akcí elitní kategorie v sezoně postoupil jako čtvrtý hráč historie - před ním to dokázali jen Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.

Turnaj mužů v Monte Carlu

antuka, dotace 6 309 095 eur

Dvouhra - semifinále:
Alcaraz (1-Šp.) - Vacherot (Mon.) 6:4, 6:4
Sinner (2-It.) - Zverev (3-Něm.) 6:1, 6:4

