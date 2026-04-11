Sinner znovu vyřadil Zvereva a v Monte Carlu drží naději na tenisový trůn

Ve druhém semifinále se utká obhájce titulu a první hráč žebříčku ATP Carlos Alcaraz s domácím Valentinem Vacherotem. Pokud Španěl prohraje, vystřídá ho Sinner v pondělí na místě světové jedničky. V opačném případě se ve finále o tenisový trůn utkají v prvním vzájemném letošním duelu.
Sinner vstoupil do zápasu razantní a přesnou hrou a rychle se ujal vedení 4:0. Soupeři nedal prakticky šanci a úvodní set uzavřel za 35 minut na returnu.
Ve druhé sadě byl čtyřnásobný grandslamový šampion na podání i nadále takřka neomylný a ve svých gamech ztratil jen dva fiftýny. V koncovce pak potrestal jediné zaváhání soupeře, v desátém gamu proměnil i čtvrtý nabídnutý brejkbol v zápase a duel ukončil. Zvereva porazil poosmé v řadě, popáté za sebou navíc bez ztráty setu.
Na turnajích Masters Sinner drží od loňského triumfu v Paříži sérii 21 výher. Do finále všech prvních tří akcí elitní kategorie v sezoně postoupil jako čtvrtý hráč historie - před ním to dokázali jen Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.
Turnaj mužů v Monte Carlu
antuka, dotace 6 309 095 eur
Dvouhra - semifinále: