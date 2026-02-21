Alcaraz letos stále bez porážky, ve finále v Dauhá dovolil soupeři jen tři hry

Fils, který ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku a v semifinále Jakuba Menšíka, neměl proti Alcarazovi šanci. Vítěz sedmi grandslamů sebral jedenadvacetiletému Francouzovi pětkrát podání a sám nečelil jedinému brejkbolu.
Alcaraz, který v semifinále vyřadil obhájce titulu Andreje Rubljova a po třech letech ukončil ruskou nadvládu na turnaji, vyhrál za 52 minut a vítěznou sérii v nové sezoně natáhl na dvanáct zápasů. Celkově si připsal 26. titul v kariéře.
Turnaj mužů v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 2 833 335 dolarů
Dvouhra - finále:
Pegulaová získala desátý titul
Američanka Jessica Pegulaová vyhrála turnaj v Dubaji. Ve finále porazila 6:2 a 6:4 dvojnásobnou šampionku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a získala desátý titul na okruhu WTA.
V prvním setu měla Pegulaová jasně navrch a díky třem brejkům se ujala vedení 5:1. Druhá sada byla vyrovnaná do stavu 2:2, kdy Svitolinová ztratila podání. Poté sice dokázala odvrátit dva mečboly, ale na obrat už sílu nenašla.
Pegulaová, která v úterý oslaví 32. narozeniny, se stala druhou nejstarší vítězkou turnaje po Venus Williamsové, které při triumfu v roce 2014 bylo 33 let. „Je to skvělý dárek. Oslavím to odletem domů. Mám velkou radost, že se tam vracím s trofejí,“ uvedla.
Pegulaová si pro první letošní titul došla za hodinu a 13 minut. Naopak jednatřicetiletá Svitolinová nedosáhla na jubilejní dvacátý triumf a v Dubaji nenavázala na vítězství z let 2017 a 2018.
Turnaj žen v Dubaji
tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů
Dvouhra - finále:
Čtyřhra - finále: