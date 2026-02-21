Alcaraz letos stále bez porážky, ve finále v Dauhá dovolil soupeři jen tři hry

První tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz vyhrál i turnaj v Dauhá. Dvaadvacetiletý Španěl ve finále porazil 6:2 a 6:1 Arthura Filse z Francie a po triumfu na Australian Open letos ještě neprohrál.
Carlos Alcaraz ve finále turnaje v Dauhá

Carlos Alcaraz ve finále turnaje v Dauhá | foto: Saleh SalemReuters

Arthur Fils ve finále turnaje v Dauhá
Carlos Alcaraz ve finále turnaje v Dauhá
Carlos Alcaraz slaví po finále turnaje v Dauhá.
Carlos Alcaraz ve finále turnaje v Dauhá
Fils, který ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku a v semifinále Jakuba Menšíka, neměl proti Alcarazovi šanci. Vítěz sedmi grandslamů sebral jedenadvacetiletému Francouzovi pětkrát podání a sám nečelil jedinému brejkbolu.

Alcaraz, který v semifinále vyřadil obhájce titulu Andreje Rubljova a po třech letech ukončil ruskou nadvládu na turnaji, vyhrál za 52 minut a vítěznou sérii v nové sezoně natáhl na dvanáct zápasů. Celkově si připsal 26. titul v kariéře.

Turnaj mužů v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 2 833 335 dolarů

Dvouhra - finále:
Alcaraz (1-Šp.) - Fils (Fr.) 6:2, 6:1

Pegulaová získala desátý titul

Američanka Jessica Pegulaová vyhrála turnaj v Dubaji. Ve finále porazila 6:2 a 6:4 dvojnásobnou šampionku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a získala desátý titul na okruhu WTA.

V prvním setu měla Pegulaová jasně navrch a díky třem brejkům se ujala vedení 5:1. Druhá sada byla vyrovnaná do stavu 2:2, kdy Svitolinová ztratila podání. Poté sice dokázala odvrátit dva mečboly, ale na obrat už sílu nenašla.

Pegulaová, která v úterý oslaví 32. narozeniny, se stala druhou nejstarší vítězkou turnaje po Venus Williamsové, které při triumfu v roce 2014 bylo 33 let. „Je to skvělý dárek. Oslavím to odletem domů. Mám velkou radost, že se tam vracím s trofejí,“ uvedla.

Pegulaová si pro první letošní titul došla za hodinu a 13 minut. Naopak jednatřicetiletá Svitolinová nedosáhla na jubilejní dvacátý triumf a v Dubaji nenavázala na vítězství z let 2017 a 2018.

Turnaj žen v Dubaji

tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů

Dvouhra - finále:
Pegulaová (4-USA) - Svitolinová (7-Ukr.) 6:2, 6:4

Čtyřhra - finále:
Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) - Siegemundová, Zvonarevová (Něm./Rus.) 6:1, 6:3

Triumf po megaobratu. Nymburk slaví v poháru, Pardubice promarnily šanci

Pardubický pivot Kamil Švrdlík zakončuje na koš přes bránícího Marcuse...

Nymburští basketbalisté zdolali ve finále Českého poháru v Opavě Pardubice po velkém obratu 87:81 a slaví 18. triumf. Úřadující český šampon a lídr ligy ve třetí čtvrtině prohrával až o 18 bodů, ale...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Rakouský čtyřbob se v Cortině převrátil. Pilot skončil v nemocnici

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na...

Nepříjemné a dramatické chvíle nabídla sobotní druhá jízda soutěže čtyřbobů na zimních olympijských hrách v Cortině. Rakouská posádka nezvládla průjezd tratí a po převrácení se dlouhé metry řítila...

ONLINE: Chelsea i Aston Villa ztratily, West Ham bez gólů, v akci City s Newcastlem

Sledujeme online
Radost fotbalistů Chelsea z úvodního gólu proti Burnley.

Těsný boj o pohárové příčky v anglické Premier League pokračuje. Ve 27. kole ztratily pátá Chelsea i třetí Aston Villa, která se mohla přiblížit Manchesteru City před právě hraným duelem s...

Dukla podlehla makedonskému Ohridu i doma, v Evropském poháru končí

Pavel Vojíř z Lovosic střílí na branku Dukly v zápase extraligy házenkářů.

Házenkáři Dukly Praha vypadli v Evropském poháru v osmifinále. S Ohridem prohráli týden po porážce v Severní Makedonii (21:30) i domácí odvetu. Výsledkem 24:30 pro ně soutěž skončila.

Hlavní je, že koleno drží, těší jarního jabloneckého kanonýra Nebylu

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Na začátku podzimní části měl klíčovou roli v základní sestavě fotbalistů Jablonce, na konci října si ale slovenský záložník Sebastian Nebyla poranil koleno a z ligových trávníků zmizel. Po úspěšné...

Posila Feaginová se uvedla parádně, útok USK vadl. Jasná výhra mu však neutekla

Basketbalistky ZVVZ USK Praha se hecují před zápasem.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha tři dny po domácí porážce od Casademontu Zaragozy v Eurolize vstoupily vítězně do nadstavby domácí nejvyšší soutěže ŽBL. Třetí tým tabulky SBŠ Ostrava porazily ve své...

Co to bylo za závod? Jílek vysvětluje. A sám nechápe: Jsem naštvaný... Nevím, co dělali

Metoděj Jílek v závodě s hromadným startem.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jméno Metoděje Jílka přitáhlo české diváky i ke sledování jedné zvláštní rychlobruslařské disciplíny, závodu s hromadným startem. V milánském olympijském prostředí šlo krásně vidět, jak moc ho...

Jeď, nenech si to vzít, křičela Soukalová na Voborníkovou. Pak říkala: Jsem naměkko

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je na hrách v Itálii v roli expertky...

Od našeho zpravodaje v Itálii V Soči 2014 byla první a až do této soboty i poslední českou olympijskou medailistkou z hromadného závodu biatlonistek. Ale už to neplatí. „A já jsem tu z toho úplně naměkko. Mám slzy v očích,...

Kapitán dotlačil trenéra k poháru. Opavští rozebrali Ústí a jsou bronzoví

Kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina tlačí trenéra Davida Zacha, aby...

Ne kapitán, jak bývá zvykem, ale trenér převzal trofej za třetí místo v Českém poháru, kterou vybojovali basketbalisté Opavy v souboji s Ústím nad Labem. V domácím prostředí zvítězili 95:70.

