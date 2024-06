Siniaková kvůli dešti v Berlíně stále nedohrála zápas druhého kola

Turnaj mužů v Halle tráva, dotace 2 411 390 eur Dvouhra - 1. kolo:

Berrettini (It.) - Michelsen (USA) 7:6 (7:5), 6:2

Struff (Něm.) - Darderi (It.) 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (12:10) 2. kolo:

Čang Č’-čen (Čína) - Medveděv (3-Rus.) 6:3, 2:6, 7:6 (7:5)

Eubanks (USA) - Bublik (7-Kaz.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Fils (Fr.) - Koepfer (Něm.) 6:3, 6:4

Zverev (2-Něm.) - Sonego (It.) 6:4, 7:6 (7:5)