Muguruzaová obhájila v Monterrey, Azarenková ve finále vzdala

Muguruzaová dokázala obhájit titul poprvé v kariéře. Naposledy se z trofeje radovala právě před rokem v Mexiku.

„Je skvělé být zpátky a obhájit titul. To není nikdy snadné,“ řekla Španělka na kurtu. „Každý titul je sladký. Závěr byl trochu zvláštní, protože Vika byla zraněná. Ale je to úžasný pocit vyhrát tu vloni a teď znovu. Měla jsem těžké soupeřky, letošní pavouk byl nejlepší,“ dodala.

Azarenková, která se na okruhu WTA dostala do finále po třech letech, ztratila úvodní set za 44 minut. Třikrát v něm přišla o podání, sama naopak nedokázala ani jeden z šesti brejkbolů využít.

Poté si vyžádala pauzu na ošetření, se zavázaným lýtkem ale měla v druhé sadě očividné problémy s pohybem.

„Je smůla, že jsem dneska nemohla hrát naplno, ale snažila jsem se, jak nejvíc to šlo,“ slzela Azarenková, která se do finále dostala poprvé od prosince 2016, kdy přivedla na svět syna. „Chtěla bych poděkovat synkovi Leovi, který tu se mnou není. Moc bych si přála, aby tu byl a mohli jsme to prožívat spolu, protože je to mimořádné,“ dodala za aplausu diváků.