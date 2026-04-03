I Semenistou přehrála, turnajová jednička Bouzková je v Bogotě v semifinále

Šestadvacátá hráčka žebříčku Bouzková ovládla jednoznačně první set, v němž nečelila ani jednomu brejkbolu. Druhá sada nabídla vyrovnanější průběh a pražská rodačka v něm dvakrát přišla o servis. Rozhodující brejk se ale podařil jí v jedenáctém gamu na 6:5 a poté už zápas dopodávala čistou hrou.
Sobotní soupeřkou Bouzkové, jež si v Bogotě zahrála před dvěma lety finále, bude až 206. tenistka světa Jasmin Ortenziová. Čtyřiadvacetiletou Argentinku čeká první semifinále na WTA Tour v kariéře.
Turnaj žen v Bogotě
antuka, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: