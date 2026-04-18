Muchová bez větších problémů získala první set, ale ve druhém měla navrch Svitolinová. Rozhodující sada byla vyrovnaná až do stavu 4:4, kdy devětadvacetiletá Češka sebrala soupeřce podání a vzápětí zápas ukončila.
„Byl to těžký zápas až do úplného konce,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Muchová. „Hrálo se hodně dlouhých výměn, ze kterých jsem se snažila utéct změnou tempa. No a někdy jsem prostě zavřela oči a napálila to po čáře jako při brejkbolu,“ dodala.
Muchová, která ve Stuttgartu odehrála třetí třísetový zápas za sebou, si se čtvrtfinálovou přemožitelkou Lindy Noskové poradila za dvě hodiny a 16 minut. Na okruhu WTA Svitolinovou porazila na čtvrtý pokus.
Ve finále, ve kterém může navázat na letošní titul z Dauhá a triumf ze Soulu z roku 2019, bude kromě prémie 161 000 eur (3,9 milionu korun) hrát také o sportovní vůz Porsche. „Když jsem potřebovala motivaci navíc, tak jsem se na něj občas podívala,“ přiznala s úsměvem Muchová.
Turnaj žen ve Stuttgartu
antuka, dotace 1 049 083 eur)
Dvouhra - semifinále:
Cobolli vyřadil i Zvereva a je ve finále
Třiadvacetiletý italský tenista Flavio Cobolli nedal na antukovém turnaji v Mnichově šanci domácí hvězdě Alexanderu Zverevovi a zahraje si finále. Přemožitel Víta Kopřivy ze čtvrtfinále zasypal německého obhájce titulu 32 vítěznými údery a vyhrál suverénně 6:3, 6:3. Cobolli může v neděli získat trofej na okruhu ATP počtvrté. Jeho soupeřem bude buď Slovák Alex Molčan, nebo Američan Ben Shelton.
„Odehrál jsem jeden z nejlepších zápasů v kariéře, proti jednomu z nejlepších kamarádů na okruhu,“ řekl Cobolli po nečekaně jasném průběhu semifinále. Jako teprve třetí tenista v této sezoně vybojoval finále na antuce i na tvrdém povrchu, šestnáctý hráč světového žebříčku se tak ocitl ve společnosti dominantních hráčů posledních let Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera.
Turnaj mužů v Mnichově
antuka, dotace 2 561 110 eur
Dvouhra - semifinále:
