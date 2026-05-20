Bouzková postoupila ve Štrasburku do čtvrtfinále, Olijnykovová zápas skrečovala

Sedmadvacetiletá Bouzková strávila na kurtu jen 19 minut. Ve čtvrtém gamu sebrala soupeřce a 66. hráčce světa Olijnykovové servis, načež Ukrajinka, která nastoupila s obvázaným pravým stehnem, duel skrečovala.
„Nikdy není hezké vidět soupeřku, když musí vzdát kvůli zdravotním potížím. Přeji jí, aby byla brzy fit, a věřím, že si spolu ještě hodněkrát zahrajeme,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková. „Mě teď asi čeká trénink. Musím udělat vše, abych byla připravená na další zápas,“ doplnila.
S třicátou hráčkou světa Liovou, která v osmifinále vyřadila nasazenou dvojku Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, se Bouzková utká počtvrté. Zatím s ní ani jednou neprohrála.
Turnaj žen ve Štrasburku
antuka, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: