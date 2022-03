Ukrajinka Jastremská je v Lyonu v semifinále, Paoliniovou přehrála poprvé

Jedenadvacetiletá Jastremská po zahájení ruské invaze na Ukrajinu utekla se svou patnáctiletou sestrou z Oděsy a v prvním kole ve Francii vybojovala emotivní vítězství. Rumunku Anu Bogdanovou porazila po třech hodinách a navíc odvrátila dva mečboly.

Poté si bývalá 21. hráčka světa poradila se Španělkou Carlou Bucsaovou a Paoliniovou na čtvrtý pokus porazila poprvé v kariéře. „Dnes jsem se vůbec nedokázala soustředit,“ uvedla na webu WTA Jastremská.

„Ale po tom všem, čím jsem si prošla, nesmím nic vzdávat. To jsem si opakovala, když mi to nešlo nebo jsem byla nervózní. Nemám co ztratit. Když jsem sem přijela, byla jsem unavená fyzicky i psychicky. A s každou výhrou se mi trocha energie vrací zpět,“ dodala.

O postup do pátého finále v kariéře a prvního po dvou letech si Jastremská, která v Lyonu startuje na divokou kartu, zahraje s druhou nasazenou Soranou Cirsteaovou z Rumunska, nebo Annou Bondárovou z Maďarska.