Muchová se v Dauhá probila až do finále, poslední sokyní bude Mboková

  20:12
Karolína Muchová postoupila posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka v Dauhá zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o titul se utká s Victorií Mbokovou. Devatenáctiletá Kanaďanka vyřadila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska po setech 6:3, 6:2.
Karolína Muchová během semifinále v Dauhá

foto: Mohammed SalemReuters

Maria Sakkariová během semifinále v Dauhá
Maria Sakkariová během semifinále v Dauhá
Karolína Muchová během semifinále v Dauhá
Karolína Muchová během semifinále v Dauhá
O deset let starší Muchová sice proti Sakkariové ztratila poprvé na turnaji set, zápas ale dokázala otočit. Po prohrané úvodní sadě přišla o servis i v úvodu druhé, pěti získanými gamy v řadě se ale dostala zpět do hry, a přestože v devátém gamu set nedopodávala, na returnu už si vyrovnání nenechala utéct.

Frustrovanou soupeřku pak ve třetím setu jasně přehrála, odskočila do vedení 5:0 a po dvou a čtvrt hodině proměnila druhý mečbol. V šestém vzájemném utkání Řekyni porazila popáté.

V rozhovoru na kurtu pak přiznala, že ani neví, jak se jí povedlo zápas otočit. „Prostě jsem se snažila odehrát každý míček, bojovat o každý fiftýn a věřit v obrat. Ona hrála výborně, tlačila mě až na hranu, je těžké proti ní hrát,“ přiznala finalistka Roland Garros z roku 2023, jejíž kariéru opakovaně brzdí zranění.

Finále na elitním okruhu si rodačka z Olomouce zahrála naposledy předloni v říjnu v Pekingu. Jediné turnajové vítězství si připsala v roce 2019 v Soulu.

Turnaj žen v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Muchová (14-ČR) - Sakkariová (Řec.) 3:6, 6:4, 6:1
Mboková (10-Kan.) - Ostapenková (Lot.) 6:3, 6:2

Jílek je olympijským šampionem! Ovládl rychlobruslařskou trať na 10 000 metrů

Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v rychlobruslení na 10 000 metrů....

Česká republika slaví na zimních olympijských hrách další zlatou medaili. V Miláně ji v závodě na 10 000 metrů vybojoval devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek. Nejdelší trati dominoval v čase...

13. února 2026  14:30,  aktualizováno  18:33

Ukrajinský skeletonista na hrách končí, jeho vyloučení potvrdila arbitráž

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč míří k zasedání sportovní...

Arbitrážní soud pro sport CAS zamítl odvolání skeletonisty Vladyslava Heraskevyče proti diskvalifikaci z olympijských her kvůli helmě s portréty zabitých Ukrajinců. Podle CAS je vyřazení ukrajinského...

13. února 2026  18:29

