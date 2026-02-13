Muchová se v Dauhá probila až do finále, poslední sokyní bude Mboková

O deset let starší Muchová sice proti Sakkariové ztratila poprvé na turnaji set, zápas ale dokázala otočit. Po prohrané úvodní sadě přišla o servis i v úvodu druhé, pěti získanými gamy v řadě se ale dostala zpět do hry, a přestože v devátém gamu set nedopodávala, na returnu už si vyrovnání nenechala utéct.
Frustrovanou soupeřku pak ve třetím setu jasně přehrála, odskočila do vedení 5:0 a po dvou a čtvrt hodině proměnila druhý mečbol. V šestém vzájemném utkání Řekyni porazila popáté.
V rozhovoru na kurtu pak přiznala, že ani neví, jak se jí povedlo zápas otočit. „Prostě jsem se snažila odehrát každý míček, bojovat o každý fiftýn a věřit v obrat. Ona hrála výborně, tlačila mě až na hranu, je těžké proti ní hrát,“ přiznala finalistka Roland Garros z roku 2023, jejíž kariéru opakovaně brzdí zranění.
Finále na elitním okruhu si rodačka z Olomouce zahrála naposledy předloni v říjnu v Pekingu. Jediné turnajové vítězství si připsala v roce 2019 v Soulu.
Turnaj žen v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů
Dvouhra - semifinále: