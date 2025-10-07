Muchová v prvním kole ve Wu-chanu otočila zápas s Ukrajinkou Kosťukovou

Autor: ,
  10:13
Karolína Muchová v prvním kole tenisového turnaje ve Wu-chanu po obratu porazila 2:6, 6:2 a 6:4 Martu Kosťukovou z Ukrajiny. Její další soupeřkou bude Polka Magdalena Frechová.

Karolína Muchová | foto: Mahesh Kumar A.AP

Muchová se dlouho trápila a do hry se dostala až ve druhém setu. Pak ale vyrovnala a v rozhodující sadě při čtvrtém mečbolu zápas ukončila. Devětadvacetileté české hráčce k výhře pomohlo i deset dvojchyb Kosťukové.

Kompletní tenisové výsledky

V rozhovoru na kurtu Muchová přiznala, že se dlouho srovnávala s vedrem. „Jsem tady poprvé a něco takového jsem asi ještě nezažila, vedro je brutální. Naštěstí jsem to otočila a dobře to dopadlo, ale byla to strašná dřina,“ uvedla.

Ve druhém kole Muchová nastoupí proti Frechové, která v prvním kole vyřadila po výhře 6:3, 2:6, 6:3 Rusku Veroniku Kuděrmětovovou. Se sedmadvacetiletou Polkou se zatím utkala dvakrát a ještě s ní neztratila ani set.

Do turnaje v úterý vstoupí také česká žebříčková jednička Linda Nosková, která nastoupí proti soupeřce z kvalifikace Julii Putincevové z Kazachstánu. Hrát bude i Marie Bouzková, kterou už ve druhém kole čeká světová dvojka Iga Šwiateková z Polska.

Turnaj žen ve Wu-chanu

tvrdý povrch, dotace 3 654 963 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Muchová (12-ČR) - Kosťuková (Ukr.) 2:6, 6:2, 6:4

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Nosková vs. PutincevováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 7. 10. 2025:Nosková vs. Putincevová //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.22
  • -
  • 4.06
Kolář vs. SánchezTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Kolář vs. Sánchez //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.17
  • -
  • 4.55
Bartoň vs. BasingTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Bartoň vs. Basing //www.idnes.cz/sport
7. 10. 11:30
  • 1.95
  • -
  • 1.77
Svrčina vs. TomicTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Svrčina vs. Tomic //www.idnes.cz/sport
7. 10. 11:30
  • 1.39
  • -
  • 2.72
Hodzicová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 1. kolo - 7. 10. 2025:Hodzicová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
7. 10. 12:00
  • 8.81
  • -
  • 1.02
Bouzková vs. ŚwiatekováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 7. 10. 2025:Bouzková vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
7. 10. 13:00
  • 6.78
  • -
  • 1.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Zase nic. Blümela nikdo nezachránil, jde na farmu. Byl málo nebezpečný, vysvětlil kouč

Doufal, že k tomu tentokrát nedojde. Že si po neúspěšné snaze v Dallasu konečně vybojuje místo v NHL, pro další misi si vybral Boston. Jenže ten dal nakonec prostor jiným. Hokejový útočník Matěj...

7. října 2025  10:40

Slavia si stěžuje na sudí v derby: Nevíme, proč nezasáhl VAR. Chceme slyšet záznam

Komise rozhodčích, která se v pondělí zabývala situacemi z víkendové fotbalové ligy, potvrdila chyby sudích v derby mezi Spartou a Slavií, kde měl červenou kartu vidět za ostrý zákrok domácí Patrik...

7. října 2025  9:47,  aktualizováno  10:25

Musíme to lepit. Sedláka mrzí zranění, v Pardubicích má nového spoluhráče

Střela brněnského obránce Jana Ščotky mu minulý týden nepříjemně rozlomila nehet a poranila prst u ruky. V pardubickém Dynamu se pak báli, jak dlouho jim zase bude kapitán chybět. Nakonec to tak...

7. října 2025  10:24

Muchová v prvním kole ve Wu-chanu otočila zápas s Ukrajinkou Kosťukovou

Karolína Muchová v prvním kole tenisového turnaje ve Wu-chanu po obratu porazila 2:6, 6:2 a 6:4 Martu Kosťukovou z Ukrajiny. Její další soupeřkou bude Polka Magdalena Frechová.

7. října 2025  10:13

Špičky WRC čeká zkouška Col de Jan. Blíží se Středoevropská rallye

Už jen poslední dny zbývají do začátku. S nimi vrcholí i závěrečné přípravy organizátorů. Příští víkend se v Česku, Rakousku a Německu pojede Středoevropská rallye. Fanoušci se upínají hlavně k...

7. října 2025  10:05

Jsme teď v křeči na obou stranách hřiště, mrzí jihlavského kouče Jarolíma

Výsledková krize. Jinými slovy se aktuální rozložení fotbalistů FC Vysočina nazvat nedá. Druholigový jihlavský tým nevyhrál už v šesti po sobě jdoucích soutěžních utkáních (včetně poháru), naopak si...

7. října 2025  9:23

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

7. října 2025  9:05

Finský mistr z Kuopia v Hradci. Další zápas na krev, tuší kouč

Možná by si vzhledem k náročnému programu, který táhnou už několikátý týden, od zápasů raději trochu odpočinuli. Hokejisté hradeckého Mountfieldu si na to ale budou muset ještě pár dnů počkat. Poté,...

7. října 2025  9:04

Těšil jsem se na kuchaře! Vydra o návratu do repre, střelecké formě i trápení Plzně

Na reprezentační sraz měl jet už v září, na poslední chvíli se ale musel kvůli zranění omluvit. A tak se Matěj Vydra návratu do národního týmu po takřka čtyřech letech dočkal až teď, před říjnovými...

7. října 2025  9:04

Hrubý kárá i chválí ústecké posily, dotkl se i Ocampa v lese

V minulosti už po dvou porážkách na úvod ligové sezony sahal do týmu, letos byl šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý trpělivější. „Asi stárnu,“ rozesmál se známý bouřlivák. „Ale na rovinu můžu...

7. října 2025  8:42

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Janošek opět za nula. Sportovní úsek Olomouce vede Janotka, manažer se hledá

Fotbalová Sigma si zvyká na novou éru, ve které už sportovní úsek klubu neřídí vlivný funkcionář Ladislav Minář. Ten po jedenácti letech v klubu skončil na žádost nového spolumajitele Pavla Hubáčka....

7. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.