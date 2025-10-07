Muchová se dlouho trápila a do hry se dostala až ve druhém setu. Pak ale vyrovnala a v rozhodující sadě při čtvrtém mečbolu zápas ukončila. Devětadvacetileté české hráčce k výhře pomohlo i deset dvojchyb Kosťukové.
Kompletní tenisové výsledky
V rozhovoru na kurtu Muchová přiznala, že se dlouho srovnávala s vedrem. „Jsem tady poprvé a něco takového jsem asi ještě nezažila, vedro je brutální. Naštěstí jsem to otočila a dobře to dopadlo, ale byla to strašná dřina,“ uvedla.
Ve druhém kole Muchová nastoupí proti Frechové, která v prvním kole vyřadila po výhře 6:3, 2:6, 6:3 Rusku Veroniku Kuděrmětovovou. Se sedmadvacetiletou Polkou se zatím utkala dvakrát a ještě s ní neztratila ani set.
Do turnaje v úterý vstoupí také česká žebříčková jednička Linda Nosková, která nastoupí proti soupeřce z kvalifikace Julii Putincevové z Kazachstánu. Hrát bude i Marie Bouzková, kterou už ve druhém kole čeká světová dvojka Iga Šwiateková z Polska.
Turnaj žen ve Wu-chanu
tvrdý povrch, dotace 3 654 963 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: