Jízda šestnáctileté Samson nekončí, na turnaji v Praze je v semifinále

Tenistka domácího TK Sparta Praha, která na turnaji Livesport Prague Open startuje na divokou kartu, otočila zápas podruhé za sebou a navázala na předchozí „skalp“ nasazené dvojky Kateřiny Siniakové. Duel zakončila po dvou hodinách a 40 minutách, kdy využila sedmý mečbol.

„Zní to moc dobře, mám z toho hroznou radost. Myslím, že jsem ten zápas vydřela. Byl to fakt těžký zápas, každé utkání tady bylo těžké. A mám hroznou radost,“ řekla novinářům Samson. „Byla jsem odvážná. Prostě jsem se toho nebála a šla do toho jako vždycky. I na ty důležité míče jsem tam zvládla zahrát winner,“ doplnila.

Samson přišla o první set kvůli dvěma ztraceným servisům. Ve druhé sadě si vzala za stavu 2:1 pauzu na ošetření levé nohy a od té doby se jí začalo dařit na returnu. Soupeřku třikrát brejkla a vývoj srovnala.

V rozhodujícím třetím setu vedla díky dalším třem brejkům 5:3. Poprvé ale duel nedopodávala, v desátém gamu neproměnila tři mečboly. Vzápětí ale získala podání Selechmetěvové znovu a při dalším servisu si vypracovala další čtyři možnosti. Při posledním mečbolu už uspěla.

O postup do semifinále dvouhry dnes bojuje také turnajová jednička Linda Nosková. Loňská finalistka hraje s Němkou Ellou Seidelovou. Ve čtyřhře zabojují o postup mezi čtyři nejlepší páry Barbora Krejčíková a Siniaková, které pojaly společnou účast jako generálku před startem na olympijských hrách v Paříži, kde budou obhajovat tři roky staré zlato z Tokia. Nasazené jedničky narazí na australsko-tureckou dvojici Priscillu Honovou a Zeynep Sönmezovou.