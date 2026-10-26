Nadějný start, pak marná snaha. Macháč ve Vídni podlehl nasazenému De Minaurovi

V Rakousku se v pondělí ještě představí další z českých tenistů Jakub Menšík. Turnajová osmička se utká s domácím kvalifikantem Lukasem Neumayerem.
Macháč, jenž do hlavní soutěže prošel z kvalifikace, získal proti De Minaurovi úvodní set hladce za půl hodiny a ve druhém vedl po dalším brejku 4:2.
Koncovku sady ale nezvládl a poté nevyužil ani nadějný vstup do třetího setu. V něm začal opět brejkem, dalších pět gamů ale získal soupeř a Macháč, ačkoliv v závěru dokázal ještě zkorigovat skóre, už na obrat nestačil.
Turnaj mužů ve Vídni
tvrdý povrch, dotace 2 797 985 eur
Dvouhra - 1. kolo: