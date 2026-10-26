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Nadějný start, pak marná snaha. Macháč ve Vídni podlehl nasazenému De Minaurovi

Autor: ,
  17:47

Tomáš Macháč na turnaji v Šanghaji | foto: Tyrone SiuReuters

Tomáš Macháč nedotáhl ve Vídni k úspěchu nadějně rozehraný zápas 1. kola s Alexem de Minaurem. S pátým nasazeným Australanem, jenž stále usiluje o postup na tenisový Turnaj mistrů, prohrál po dvouhodinovém boji 6:1, 4:6, 3:6.

V Rakousku se v pondělí ještě představí další z českých tenistů Jakub Menšík. Turnajová osmička se utká s domácím kvalifikantem Lukasem Neumayerem.

Macháč, jenž do hlavní soutěže prošel z kvalifikace, získal proti De Minaurovi úvodní set hladce za půl hodiny a ve druhém vedl po dalším brejku 4:2.

Koncovku sady ale nezvládl a poté nevyužil ani nadějný vstup do třetího setu. V něm začal opět brejkem, dalších pět gamů ale získal soupeř a Macháč, ačkoliv v závěru dokázal ještě zkorigovat skóre, už na obrat nestačil.

Turnaj mužů ve Vídni

tvrdý povrch, dotace 2 797 985 eur

Dvouhra - 1. kolo:
De Minaur (5-Austr.) - Macháč (ČR) 1:6, 6:4, 6:3

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Menšík vs. NeumayerTenis - 1. kolo - 26. 10. 2026:Menšík vs. Neumayer //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • 1.06
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Denčevová vs. KnutsonováTenis - 1. kolo - 26. 10. 2026:Denčevová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
26. 10. 19:30
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  • -
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27. 10. 06:00
  • 2.51
  • -
  • 1.52
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27. 10. 10:00
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  • -
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