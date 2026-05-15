Siniaková s Townsendovou si o další trofej nezahrají, v Římě prohrály po 17 výhrách

Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze čtyřhry.
Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou útočily na čtvrtý titul na turnajích kategorie WTA 1000 za sebou. Do Říma přijely s triumfy z Madridu, Miami a Indian Wells. V pátek však spolu na kurtu prohrály poprvé od lednového grandslamu Australian Open.
Turnajovým sedmičkám podlehly po necelé hodině a půl. V úvodním setu ztratily Siniaková s Townsendovou servis hned v prvním gamu a manko už nedohnaly. Postupně nevyužily tři brejkboly, dva promarnily za stavu 3:4.
Druhou sadu měly Siniaková s Townsendovou lépe rozehranou. Po brejku vedly 3:0, náskok ale nedotáhly. Prohrály pět her po sobě a Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou poté proměnily na servisu první mečbol.
