Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Šwiateková končí na US Open v osmifinále, nestačila na čínskou kvalifikantku

Autor: ,
  20:11
Polská tenistka Iga Swiateková během US Open

Polská tenistka Iga Swiateková během US Open | foto: Eduardo MunozReuters

Čínská tenistka Čeng Čchin-wen slaví postup do čtvrtfinále US Open.
Iga Świąteková ve čtvrtém kole US Open 2026
Iga Świąteková ve čtvrtém kole US Open 2026
Anastasia Potapovová v osmifinále US Open 2026
5 fotografií
Čínská tenistka Čeng Čchin-wen prošla na US Open z kvalifikace už do čtvrtfinále. Olympijská šampionka z Paříže, jež po loňské operaci lokte vypadla z první stovky žebříčku, porazila 7:5, 6:3 bývalou vítězku turnaje Igu Šwiatekovou z Polska.

Až 121. hráčka světa Čeng Čchin-wen zadělala na vítězství v zápase velkým obratem v prvním setu, v němž prohrávala 0:5 a čelila třem setbolům. Bývalé světové čtyřce se to navíc podařilo v druhém utkání po sobě, stejně Čeng Čchin-wen otočila i třetí set předchozího duelu proti Američance Madison Keysové.

„Nezačala jsem moc dobře, ale postupně jsem začínala získávat svůj rytmus. Prostě jsem se soustředila na každý míček a krok za krokem jsem hrála lepší tenis,“ uvedla třiadvacetiletá Číňanka, jejíž slibně se rozvíjející kariéru zbrzdilo chronické zranění pravého lokte.

Světová osmička a šampionka US Open z roku 2022 Šwiateková si po třetím gamu druhého setu vzala čas na ošetření a nechala si rozmasírovat levé stehno. Zdravotní problémy však na ní nebyly vidět. Přemožitelka Marie Bouzkové z 3. kola v devátém utkání podlehla Čeng Čchin-wen teprve podruhé, ale opět na velké scéně: poprvé jí Číňanka zdolala v olympijském semifinále.

Příští soupeřkou Čeng Čchin-wen bude buď Japonka Naomi Ósakaová, nebo aspirantka na pozici světové jedničky Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Do svého prvního čtvrtfinále v New Yorku postoupila Ruska Mirra Andrejevová. Letošní šampionka z Roland Garros porazila v osmifinále ruskou rodačku reprezentující Rakousko Anastasii Potapovovou 5:7, 6:4, 6:3. Tu v závěrečné fázi utkání zbrzdilo zranění levého kolena. „Je to ještě větší bojovnice než já, takže jsem si jistá, že se vrátí silnější,“ řekla Andrejevová na adresu poražené soupeřky.

Anastasia Potapovová v osmifinále US Open 2026

Díky pondělnímu vítězství se devatenáctiletá Ruska stala první teenagerkou od bývalé české tenistky Nicole Vaidišové v roce 2007, jež postoupila do čtvrtfinále grandslamů na všech třech druzích povrchu. Ve čtvrtfinále se Andrejevová utká s vítězkou amerického osmifinále Iva Jovicová - Coco Gauffová.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů

Ženy:
Dvouhra - 4. kolo:
M. Andrejevová (5-Rus.) - Potapovová (24-Rak.) 5:7, 6:4, 6:3
Čeng Čchin-wen (Čína) - Šwiateková (8-Pol.) 7:5, 6:3

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Brunclík vs. Moro CanasTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Brunclík vs. Moro Canas //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 3:6, 3:5
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Žoldáková vs. Nohaová AkugueováTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Žoldáková vs. Nohaová Akugueová //www.idnes.cz/sport
Živě4:5
  • 2.11
  • -
  • 1.70
Siniaková, Townsendová vs. Hunterová, KrawczykováTenis - Osmifinále - 7. 9. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Hunterová, Krawczyková //www.idnes.cz/sport
Živě2:4
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Valdmannová vs. LeeováTenis - 1. kolo - 7. 9. 2026:Valdmannová vs. Leeová //www.idnes.cz/sport
7. 9. 21:00
  • 2.18
  • -
  • 1.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Basket ONLINE: Poslední zápas Češek na MS v Berlíně. Čelí americkým hvězdám

Sledujeme online
Češky se hecují během souboje s Čínou, vlevo Čang C’-jü a Wang S’-jü.

Od našeho zpravodaje v Německu České basketbalistky hrají poslední zápas na mistrovství světa, skupinovou fázi zakončují v Berlin Areně proti hvězdnému výběru USA. Jak si svěřenkyně trenérky Ptáčkové vedou, sledujte od 20.45 v...

7. září 2026  20:15

Šwiateková končí na US Open v osmifinále, nestačila na čínskou kvalifikantku

Polská tenistka Iga Swiateková během US Open

Čínská tenistka Čeng Čchin-wen prošla na US Open z kvalifikace už do čtvrtfinále. Olympijská šampionka z Paříže, jež po loňské operaci lokte vypadla z první stovky žebříčku, porazila 7:5, 6:3 bývalou...

7. září 2026  20:11

ODPÍSKÁNO: Penalta na Chorého byla, říká expert. Alcócer měl dostat přímo červenou

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Jeho pohled byl jednoznačný. „Penalta prostě nebyla,“ říkal už klidným hlasem Martin Svědík. Jenže názorů na souboj brněnského obránce Klímy se slávistou Chorým je ve fotbalovém prostředí více....

7. září 2026  20:04

Exšéf F1 Ecclestone si zaletěl na lov holubů. Brokovnici si vzal do letadla

Bernie Ecclestone při sledování tréninku na Velkou cenu Ruska formule 1

Bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone byl v pondělí na několik hodin zatčen na letišti v Lisabonu kvůli držení střelné zbraně. Podle agentury AP u něj portugalská policie našla brokovnici, na kterou...

7. září 2026

Belgičanky mají na MS jisté čtvrtfinále. Francie se prostřílela k novému rekordu

Belgické fanynky prožívají úspěch na MS v Berlíně.

Evropské šampionky z Belgie ovládly na mistrovství světa basketbalistek v Berlíně skupinu C. V souboji o první místo a přímý postup do čtvrtfinále zdolaly Austrálii 80:68 a vyhrály i třetí zápas.

7. září 2026  14:23,  aktualizováno  19:56

Šonka předvedl na nebi pořádnou akrobatickou show
7. 9.

Třinečtí fotbalisté stále čekají na výhru. Trenér věří, že to brzy zlomí

Tomáš Hejdušek

Po tom, co fotbalisté Třince v sedmém kole národní ligy prohráli ve Vlašimi 1:2, si jejich trenér Tomáš Hejdušek vyrazil vyčistit hlavu na Ondřejník. „Ne, že by to byla nutnost, ale chtěl jsem....

7. září 2026  18:35

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

7. září 2026  17:59

POHLED: S křídly míří hokejová extraliga vysoko, ale... Chce to odvážné změny

Na předsezonní tiskové konferenci hokejové extraligy dorazili útočník Liberce...

Do hokejové extraligy vstupuje sponzor, jehož samotná přítomnost vzbuzuje pozornost. Dává vědět, že se nejvyšší česká soutěž posouvá dál. Možná až o desítky metrů výš, kam v pondělí v Letňanech...

7. září 2026  17:38

Za tohle jen žlutá? Syn legendárního fotbalisty nevybíravě sestřelil soupeře

Van Bommel v dresu PSV Eindhoven fauloval protihřáče.

Pořádné emoce nabídlo nizozemské derby mezi Ajaxem a PSV Eindhoven. O pozdvižení se v závěru utkání postaral Ruben van Bommel. Syn bývalého reprezentanta a nynějšího trenéra belgické reprezentace...

7. září 2026  16:40

Závodní skvosty obsadily Olympii. Výstavu legendárních škodovek zahájí mistr světa

Příprava výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport. V brněnském OC Olympia...

Závodní legendy, které běžně neopouštějí muzea ani soukromé sbírky, zamířily do Brna. Výstava ke 125 letům historie Škoda Motorsport zmapuje vozy od prvních automobilů Laurin & Klement až po současné...

7. září 2026  15:45

Po dvaapadesáti zápasech odchod ze Slavie. Staněk bude působit v Arábii

Slávistický brankář Jindřich Staněk slaví gól svého týmu v derby proti Spartě.

Slavii stál víc než padesát milionů, odchytal za ni jen dvaapadesát zápasů a jde pryč. Reprezentační gólman Jindřich Staněk odchází na hostování do al-Hazímu, momentálně desátého týmu saúdskoarabské...

7. září 2026  14:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×