Šwiateková končí na US Open v osmifinále, nestačila na čínskou kvalifikantku

Až 121. hráčka světa Čeng Čchin-wen zadělala na vítězství v zápase velkým obratem v prvním setu, v němž prohrávala 0:5 a čelila třem setbolům. Bývalé světové čtyřce se to navíc podařilo v druhém utkání po sobě, stejně Čeng Čchin-wen otočila i třetí set předchozího duelu proti Američance Madison Keysové.
„Nezačala jsem moc dobře, ale postupně jsem začínala získávat svůj rytmus. Prostě jsem se soustředila na každý míček a krok za krokem jsem hrála lepší tenis,“ uvedla třiadvacetiletá Číňanka, jejíž slibně se rozvíjející kariéru zbrzdilo chronické zranění pravého lokte.
Světová osmička a šampionka US Open z roku 2022 Šwiateková si po třetím gamu druhého setu vzala čas na ošetření a nechala si rozmasírovat levé stehno. Zdravotní problémy však na ní nebyly vidět. Přemožitelka Marie Bouzkové z 3. kola v devátém utkání podlehla Čeng Čchin-wen teprve podruhé, ale opět na velké scéně: poprvé jí Číňanka zdolala v olympijském semifinále.
Příští soupeřkou Čeng Čchin-wen bude buď Japonka Naomi Ósakaová, nebo aspirantka na pozici světové jedničky Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
Do svého prvního čtvrtfinále v New Yorku postoupila Ruska Mirra Andrejevová. Letošní šampionka z Roland Garros porazila v osmifinále ruskou rodačku reprezentující Rakousko Anastasii Potapovovou 5:7, 6:4, 6:3. Tu v závěrečné fázi utkání zbrzdilo zranění levého kolena. „Je to ještě větší bojovnice než já, takže jsem si jistá, že se vrátí silnější,“ řekla Andrejevová na adresu poražené soupeřky.
Díky pondělnímu vítězství se devatenáctiletá Ruska stala první teenagerkou od bývalé české tenistky Nicole Vaidišové v roce 2007, jež postoupila do čtvrtfinále grandslamů na všech třech druzích povrchu. Ve čtvrtfinále se Andrejevová utká s vítězkou amerického osmifinále Iva Jovicová - Coco Gauffová.
Grandslamový turnaj US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů
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