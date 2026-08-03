Plíšková začala turnaj v Torontu výhrou, ve druhém kole vyzve Andrejevovou

Zkušená česká tenistka se na oblíbeném tvrdém povrchu mohla spolehnout ve větrném počasí na servis, povedla se jí i čtyři esa.
Napodobila tak Sáru Bejlek, jež postup vybojovala v neděli. Z Češek se v Torontu ještě představí wimbledonské šampionky Linda Nosková a Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Nikola Bartůňková.
Turnaj žen v Torontu
tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Alexandra Ealaová porazila v dohrávaném finále ve Washingtonu 4:6, 6:4, 6:0 Jessicu Pegulaovou a jako první tenistka z Filipín vyhrála turnaj WTA.
Turnaj mužů a žen ve Washingtonu
tvrdý povrch
Ženy (dotace 1 637 982 dolarů):