Nosková v Tokiu otočila proti Kesslerové a slaví postup do čtvrtfinále

Dvacetiletá Nosková musela i ve třetím vzájemném duelu s Kesslerovou bojovat ve třech setech.
Kompletní tenisové výsledky
Úvodní sadu sice nejprve nedovolila soupeřce dopodávat a po brejku vyrovnala na 5:5, vzápětí ale podruhé přišla o podání a musela zápas otáčet.
|
Vzdala, protože neměla šanci, říká Plíšková o Vondroušové. Ta reaguje: Nechápu
Ve druhém setu zvládla světová sedmnáctka koncovku a ve třetím setu už nedala o šest let starší Američance při svém podání šanci. První mečbol na returnu sice ještě neproměnila, na servisu ale zápas ukončila a oplatila Kesslerové březnovou porážku z Miami.
Tenisový turnaj žen v Tokiu
(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: