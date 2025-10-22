Nosková v Tokiu otočila proti Kesslerové a slaví postup do čtvrtfinále

  7:39
Tenistka Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále v Tokiu. Turnajová šestka, která měla na úvod volný los, zdolala ve 2. kole po více než dvouhodinovém boji Američanku McCartney Kesslerovou 5:7, 6:3, 6:4. O postup mezi osmičku nejlepších si ve středu v japonské metropoli zahraje i Karolína Muchová.

Linda Nosková se soustředí na úder na turnaji v Tokiu. | foto: Profimedia.cz

Dvacetiletá Nosková musela i ve třetím vzájemném duelu s Kesslerovou bojovat ve třech setech.

Úvodní sadu sice nejprve nedovolila soupeřce dopodávat a po brejku vyrovnala na 5:5, vzápětí ale podruhé přišla o podání a musela zápas otáčet.

Ve druhém setu zvládla světová sedmnáctka koncovku a ve třetím setu už nedala o šest let starší Američance při svém podání šanci. První mečbol na returnu sice ještě neproměnila, na servisu ale zápas ukončila a oplatila Kesslerové březnovou porážku z Miami.

Tenisový turnaj žen v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:
Nosková (6-ČR) - Kesslerová (USA) 5:7, 6:3, 6:4,
Mboková (9-Kan.) - Lysová (Něm.) 6:1, 6:1.

