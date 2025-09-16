Dlouhé čekání, krátký boj. Krejčíková vstoupila do turnaje v Soulu vítězně

  11:38
Barbora Krejčíková vstoupila do tenisového turnaje v Soulu hladkou výhrou v prvním kole. Po tříhodinovém zpoždění programu kvůli dešti porazila Taťjanu Prozorovovou 6:1, 6:2. Dvojnásobná grandslamová šampionka se s ruskou kvalifikantkou na kurtu zdržela jen 78 minut.

Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále US Open. | foto: ČTK

Devětadvacetiletá Krejčíková vstoupila do zápasu soustředěně a rychle se ujala vedení 4:0. Při svém servisu povolila soupeřce uhrát v prvním setu jen tři fiftýny.

Zvládla pak i vstup do druhé sady, v níž rovněž začala rychlým brejkem. Sama pak při svém podání odvrátila jediné dva brejkboly, které Rusce v zápase nabídla, a vítězství si bez problémů pohlídala.

Vzhledem k nepřízni počasí už v úterý nedojde na plánovaný zápas čtyřhry, v níž v Soulu Krejčíková obnoví někdejší veleúspěšnou spolupráci s krajankou Kateřinou Siniakovou. Jejich duel prvního kola pořadatelé odložili na středu.

Turnaj žen v Soulu

tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Krejčíková (ČR) - Prozorovová (Rus.) 6:1, 6:2

