Dlouhé čekání, krátký boj. Krejčíková vstoupila do turnaje v Soulu vítězně

Devětadvacetiletá Krejčíková vstoupila do zápasu soustředěně a rychle se ujala vedení 4:0. Při svém servisu povolila soupeřce uhrát v prvním setu jen tři fiftýny.
Zvládla pak i vstup do druhé sady, v níž rovněž začala rychlým brejkem. Sama pak při svém podání odvrátila jediné dva brejkboly, které Rusce v zápase nabídla, a vítězství si bez problémů pohlídala.
Vzhledem k nepřízni počasí už v úterý nedojde na plánovaný zápas čtyřhry, v níž v Soulu Krejčíková obnoví někdejší veleúspěšnou spolupráci s krajankou Kateřinou Siniakovou. Jejich duel prvního kola pořadatelé odložili na středu.
Turnaj žen v Soulu
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: