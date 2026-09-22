Krejčíková odvrátila dva mečboly a prošla v Singapuru do druhého kola

Krejčíková v první sadě za třicet minut nadělila soupeřce kanára, ale Friedsamová ve druhém setu vyrovnala. Třicetiletá Češka sice smazala ztrátu 2:5, ale potom za stavu 5:6 přišla o podání.
Vstup do rozhodujícího setu Krejčíkové nevyšel a za stavu 4:5 při servisu Friedsamové čelila dvěma mečbolům. Uspěla při nich a utkání nakonec zamířilo do tiebreaku, který dvojnásobná grandslamová vítězka ovládla 7:4.
Krejčíková si se soupeřkou ze třetí stovky žebříčku poradila za tři hodiny a na okruhu WTA se dočkala vítězství po čtyřech porážkách za sebou. S Mertensovou se zatím utkala jen jednou, letos na United Cupu jí podlehla ve třech setech.
V Singapuru se ještě dnes v prvním kole představí Linda Fruhvirtová, kterou čeká Maria Sakkariová z Řecka.
Turnaj žen v Singapuru
tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: