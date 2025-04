Nosková v Rouenu porazila Peraovou. Ale byl to tuhý boj

Po šesti letech postoupili do semifinále Ligy mistrů, ale fotbalisty Barcelony po čtvrtfinálové odvetě v Dortmundu jste slavit neviděli. „V kabině žádná euforie nebyla,“ pronesl trenér Hansi Flick....

Už v závěru utkání jste z tváří nymburských basketbalistů mohli vyčíst vše, co následně zmiňovali v rozhovorech. Zklamání, bolest, lehká frustrace. V Lize mistrů čeští šampioni ani tentokrát...

Dva týmy, poslední místo. V NHL se smrskl boj o play off, ovlivňuje ho i nový hrdina

Že zrovna tyhle dva týmy budou bojovat do poslední chvíle o postup do play off? A že si jeden z nich nakonec vyřazovací část i zahraje? Tomu přisuzovali experti na NHL jen nízké šance, hokejisté...