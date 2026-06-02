Siniaková je v Paříži v semifinále čtyřhry, večer čeká čtvrtfinále Menšíka

Aktualizujeme   13:29
Kateřina Siniaková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry, s americkou tenistkou Taylor Townsendovou porazily na antuce v Paříži belgicko-slovinskou dvojici Magali Kempenová, Andreja Klepačová hladce 6:1 a 6:3. Od 20:15 nastoupí ke čtvrtfinále Jakub Menšík, jeho střetnutí s Joaaem Fonsecou budeme sledovat v podrobné reportáži.
Kateřina Siniaková se soustředí na úder ve druhém kole Roland Garros. | foto: Reuters

Siniaková s Townsendovou, které plní na turnaji roli nasazených jedniček, postoupily do prvního společného semifinále na Roland Garros. Třicetiletá Češka usiluje na pařížské antuce o čtvrtý triumf: v letech 2018 a 2021 vyhrála s Barborou Krejčíkovou a před dvěma lety s jinou Američankou Coco Gauffovou. Celkově Siniaková bojuje o jedenáctý grandslamový titul z ženské čtyřhry, jeden má i z mixu.

Česko-americká dvojice, která před Roland Garros triumfovala na turnajích v Indian Wells, Miami a Madridu, vybojovala už 21. vítězství z posledních 22 zápasů, do nichž nastoupila. V semifinále se utkají buď s kanadsko-brazilskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová, nebo s německo-ruským párem Laura Siegemundová, Vera Zvonarevová.

Siniaková s Townsendovou měly čtvrtfinálové utkání většinu času pod kontrolou. První set získaly díky třem brejkům, ve druhé sadě otočily vývoj ze stavu 1:3 na 6:3. Proměnily první mečbol, zápas trval jen hodinu a jedenáct minut.

Ve čtyřhře se v úterý z českých zástupců představí ještě Petr Nouza, který zabojuje o premiérové grandslamové semifinále. S Rakušanem Neilem Oberleitnerem vyzvou nasazené pětky Italy Andreu Vavassoriho a Simone Bolleliho.

Andrejevová zvládla souboj generací

První semifinalistkou ženské dvouhry se stala Mirra Andrejevová. Devatenáctiletá Ruska, která je nasazená jako číslo osm, porazila v generačním souboji Soranu Cirsteaovou. Šestatřicetiletou Rumunku, jež po sezoně ukončí kariéru, vyprovodila pod uzavřenou střechou z dvorce Philippea Chatriera za pouhých 56 minut s výsledkem 6:0 a 6:3.

O premiérový postup do grandslamového finále se Andrejevová utká s ukrajinskou soupeřkou. Do cesty se jí postaví lepší z duelu sedmé nasazené Eliny Svitolinové a turnajové patnáctky Marty Kosťukové.

Ruská tenistka Mirra Andrejevová slaví postup do semifinále Roland Garros.

Andrejevová, která si v Paříži zahrála semifinále už v roce 2024, v úterý potvrdila antukovou formu. V sezoně má na tomto povrchu nejlepší bilanci ze všech hráček na okruhu – 20 výher a tři porážky.

První set získala Ruska hladce za 24 minut s kanárem. Ve druhém se sice Cirsteaová rozehrála a dokonce sebrala soupeřce podání, sama o něj ale přišla třikrát a porážku neodvrátila.

Tenisový grandslam Roland Garros v Paříži

antuka, dotace 61,7 milionu eur

Ženy
Dvouhra - čtvrtfinále:
M. Andrejevová (8-Rus.) - Cirsteaová (18-Rum.) 6:0, 6:3

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Klepačová, Kempenová (Slovin./Belg.) 6:1, 6:3.

