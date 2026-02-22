Kopřiva na své první finále nedosáhl, maratonský souboj v Riu urval Etcheverry

  20:08
Vít Kopřiva na antukovém turnaji v Riu de Janeiro na první finále kariéry na ATP Tour nedosáhl. Ve dvakrát přerušeném semifinále osmadvacetiletého českého tenistu porazil 4:6, 7:6, 7:6 osmý nasazený Tomás Martín Etcheverry z Argentiny.

Vít Kopřiva na turnaji v Riu de Janeiro | foto: imago sportfotodienst / Clever Felix Profimedia.cz

Semifinále tenisté rozehráli už v sobotu, ale kvůli dešti se nestihl odehrát ani první set. Těsně před přerušením a následným odložením na neděli Kopřiva získal brejk na 5:4 a v dohrávce sadu při svém servisu skutečně získal.

Ve zbylém průběhu zápasu si oba hráči drželi podání a pokaždé musel rozhodnout tiebreak. Ten první papírový favorit Etcheverry vyhrál jednoznačně 7:2 a následně byl duel zhruba na hodinu a půl přerušen kvůli horku.

Třetí set nabídl podobný průběh, soupeři se v něm dokonce nepustili ani k brejkbolu. Také rozhodující zkrácenou hru vyhrál Etcheverry. Dostal se do vedení 5:2, a ačkoli Kopřiva při svém podání díky tvrdým umístěným úderům snížil, Argentinec se pak esem dostal k mečbolu a rodák z Bílovce následně returnoval do sítě.

Ve finále, jež by se mělo hrát ještě v neděli, se Etcheverry střetne s Chilanem Alejandrem Tabilem.

Kopřiva navzdory porážce vylepšil svůj výsledek z předchozího turnaje v Buenos Aires, kde minulý týden postoupil do čtvrtfinále. Semifinále hrál podruhé v kariéře po turnaji v Gstaadtu v roce 2021 a v žebříčku by se měl z 87. pozice posunout na životní 65. příčku.

Turnaj mužů v Riu de Janeiro

antuka, dotace 2 469 450 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Etcheverry (8-Arg.) - Kopřiva (ČR) 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)
Tabilo (Chile) - Buse (Peru) 6:3, 6:3

Výsledky

Manuel v Toruni třetí, porazila Klaverovou. Švábíková zlepšila český halový rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel běží pro postup v semifinále halového ME v...

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel skončila třetí na zlatém mítinku World Indoor Tour v polské Toruni. Ve svém běhu vybojovala vítězství a porazila i nizozemskou hvězdu Lieke Klaverovou. Časem...

22. února 2026  18:43,  aktualizováno  19:19

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

18. února 2026  23:55,  aktualizováno  22. 2. 19:16

