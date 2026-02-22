Kopřiva na své první finále nedosáhl, maratonský souboj v Riu urval Etcheverry

Semifinále tenisté rozehráli už v sobotu, ale kvůli dešti se nestihl odehrát ani první set. Těsně před přerušením a následným odložením na neděli Kopřiva získal brejk na 5:4 a v dohrávce sadu při svém servisu skutečně získal.
Ve zbylém průběhu zápasu si oba hráči drželi podání a pokaždé musel rozhodnout tiebreak. Ten první papírový favorit Etcheverry vyhrál jednoznačně 7:2 a následně byl duel zhruba na hodinu a půl přerušen kvůli horku.
Třetí set nabídl podobný průběh, soupeři se v něm dokonce nepustili ani k brejkbolu. Také rozhodující zkrácenou hru vyhrál Etcheverry. Dostal se do vedení 5:2, a ačkoli Kopřiva při svém podání díky tvrdým umístěným úderům snížil, Argentinec se pak esem dostal k mečbolu a rodák z Bílovce následně returnoval do sítě.
Ve finále, jež by se mělo hrát ještě v neděli, se Etcheverry střetne s Chilanem Alejandrem Tabilem.
Kopřiva navzdory porážce vylepšil svůj výsledek z předchozího turnaje v Buenos Aires, kde minulý týden postoupil do čtvrtfinále. Semifinále hrál podruhé v kariéře po turnaji v Gstaadtu v roce 2021 a v žebříčku by se měl z 87. pozice posunout na životní 65. příčku.
Turnaj mužů v Riu de Janeiro
antuka, dotace 2 469 450 dolarů
Dvouhra - semifinále: