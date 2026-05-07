Svrčina prohrál s Kecmanovičem, turnaj v Římě pro něj končí prvním kolem

  13:22
Dalibor Svrčina vypadl na antukovém turnaji v Římě v 1. kole. Srbskému tenistovi Miomirovi Kecmanovičovi podlehl 2:6, 3:6. Duel proti 70. hráči světa ztratil za necelou hodinu a půl. Byl prvním ze sedmi českých zástupců, kteří se ve čtvrtek mají ukázat na kurtu.

Dalibor Svrčina během zápasu s Francouzem Valentinem Royerem. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Třiadvacetiletý Svrčina, který postoupil do hlavní soutěže z kvalifikace, se nemohl opřít o servis. Přišel o něj šestkrát, udržel jen dvakrát. Udělal pět dvojchyb a celkem 33 nevynucených chyb.

První set ztratil poté, co přišel o všechna čtyři podání. Ve druhé sadě sice šel po brejku do vedení 1:0, o výhodu ale hned přišel a Kecmanovič poté rozhodl dalším brejkem v osmé hře. Pak využil první mečbol.

Ve čtvrtek by v Římě mělo hrát ještě dalších šest Čechů. Tomáš Macháč narazí na Řeka Stefanose Tsitsipase, Linda Nosková se utká s Ruskou Anastasií Zacharovovou a Kateřina Siniaková s její krajankou Annou Kalinskou. Tereza Valentová vyzve Američanku Coco Gauffovou, Marie Bouzková se střetne s Taylor Townsendovou a Barbora Krejčíková zabojuje proti světové jedničce Bělorusce Aryně Sabalenkové.

Turnaj v Římě

antuka

Muži (dotace 8 235 540 eur)
Dvouhra - 1. kolo:
Kecmanovič (Srb.) - Svrčina (ČR) 6:2, 6:3

