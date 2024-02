Argentinské finále v Riu de Janeiro ovládl hladce Báez

Třiadvacetiletý rodák z Buenos Aires se díky vítězství posune ve světovém žebříčku na 21. místo a bude nejvýš v kariéře. Ještě větší skok udělá Navone, který do tohoto týdne nevyhrál na elitním okruhu ani jeden zápas. Díky přísunu bodů z akce ATP 500 vyletí ze 113. místa poprvé do první stovky, a to až na 60. pozici.

Dvaadvacetiletý Navone v semifinále vyřadil obhájce titulu a nasazenou dvojku Brita Camerona Norrieho, na Báeze už nestačil. Ve finále ztratil šestkrát podání, sám ho vzal soupeři dvakrát.