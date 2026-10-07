Macháč v Šanghaji ukončil dlouhou sérii porážek, raduje se prvně od Roland Garros

V druhém kole berounský rodák vyzve 19. nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.
Zápas bývalých deblových parťáků, kteří spolu vyhráli v roce 2024 turnaj v Marseille a byli v semifinále Australian Open, byl soubojem tenistů, kteří prožívají neúspěšné období.
Macháč v létě nehrál dva a půl měsíce kvůli trhlině v noze, od pařížského grandslamu zaznamenal výhru jen v kvalifikaci na předchozím turnaji v Pekingu a měl bilanci šest porážek ze sedmi utkání. Ještě hůř na tom byl Čang Č’-čen, který vyhrál jeden z osmi minulých duelů.
Macháčovi úvodní fáze zápasu nevyšla, kvůli množství nevynucených chyb rychle ztratil první set a v druhé sadě prohrával 0:2. Pak se však český tenista vzchopil, sadu dotáhl do tiebreaku a díky vítězství 7:3 srovnal stav. Výhodu si 75. hráč žebříčku přenesl i do rozhodující sady, kterou šanghajský rodák při druhém Macháčově mečbolu zakončil příliš dlouhým forhendem.
Pětadvacetiletý Macháč porazil o čtyři roky staršího Čang Č’-čena ve dvouhře i ve třetím utkání v kariéře, navíc si proti němu připsal výhru i ve finále smíšené čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové na olympijském turnaji v Paříži 2024.
Turnaj mužů v Šanghaji
tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: