Macháč na pařížském Masters poprvé v kariéře prošel do druhého kola

Ve vyrovnané úvodní sadě odvrátil za stavu 4:5 a 5:6 na podání dva setboly a nakonec ji získal v tiebreaku poměrem 9:7. Ve druhém setu už soupeři nedal šanci a na pařížském Masters se na třetí pokus radoval z postupu.
O místo ve třetím kole se rodák z Berouna utká s dalším domácím hráčem. Jeho soupeřem bude šestý nasazený Arthur Fils, který minulý týden skrečoval čtvrtfinálový zápas v Basileji. Před startem v Paříži ale oznámil, že už je zcela v pořádku.
Turnaj mužů v Paříži
tvrdý povrch, dotace 6 309 095 eur
Dvouhra - 1. kolo: