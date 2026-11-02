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Macháč na pařížském Masters poprvé v kariéře prošel do druhého kola

Autor:
  18:49

Tomáš Macháč | foto: Mathias Schulz / Zuma Press Profimedia.cz

Tomáš Macháč postoupil na turnaji Masters v Paříži poprvé v kariéře do druhého kola. Český tenista po úspěšné kvalifikaci porazil na úvod hlavní soutěže domácího Kyriana Jacqueta 7:6, 6:1.Šestadvacetiletý Macháč bojoval s o rok mladším Francouzem necelou hodinu a půl.

Ve vyrovnané úvodní sadě odvrátil za stavu 4:5 a 5:6 na podání dva setboly a nakonec ji získal v tiebreaku poměrem 9:7. Ve druhém setu už soupeři nedal šanci a na pařížském Masters se na třetí pokus radoval z postupu.

O místo ve třetím kole se rodák z Berouna utká s dalším domácím hráčem. Jeho soupeřem bude šestý nasazený Arthur Fils, který minulý týden skrečoval čtvrtfinálový zápas v Basileji. Před startem v Paříži ale oznámil, že už je zcela v pořádku.

Turnaj mužů v Paříži

tvrdý povrch, dotace 6 309 095 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Macháč (ČR) - Jacquet (Fr.) 7:6 (9:7), 6:1

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