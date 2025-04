Na mnichovské antuce se nakonec nepředstavil Jiří Lehečka, který se před vstupním zápasem s Italem Lucianem Darderim z BMW Open odhlásil.

Devatenáctiletý Menšík v prvním duelu od triumfu nad Novakem Djokovičem ve finále v Miami na konci března odehrál s Hanfmannem vyrovnaný první set. Až do deváté hry si soupeři drželi podání, než jako první zaváhal český tenista, ale hned se mu proti 131. hráči světa také povedl brejk. Vzápětí se Menšík zachránil ze stavu 0:40 a set pak dospěl do zkrácené hry, v níž ale mladý Čech proti o 14 let staršímu soupeři jen dotahoval ztrátu a prohrál 4:7.

Do druhé sady vstoupil Menšík ziskem Hanfmannova podání a výhodu brejku udržel až do konce. Začátek rozhodujícího dějství ale 23. hráči žebříčku ATP naopak utekl. V prvních dvou gamech uhrál jen dva míče a Hanfmann šel do vedení 3:0.

Žádnou jinou šanci na brejk si Menšík ani jeho protivník nevypracovali a německý tenista proměnil po dvou hodinách a 33 minutách hned první mečbol. Na třech předchozích turnajích vypadl Hanfmann v úvodním kole.

„Dostat se z takové hrozné série pro mě moc znamená. Vím, že na to mám, jen nikdy nevíte, kdy to sedne, kdy to přijde. Přišlo to dneska v Mnichově. Mám zdejší podmínky rád, tak jsem vděčný, že jsem dostal divokou kartu,“ řekl Hanfmann.

Menšíka, který v utkání zahrál 13 es, ale také čtyři dvojchyby, porazil Hanfmann na okruhu ATP podruhé za sebou po loňském triumfu na Masters v Římě. Předtím první vzájemný duel vyhrál rovněž na antuce v Madridu český talent.

Lehečka měl v Mnichově plnit roli nasazené sedmičky, ještě v pondělí v dějišti trénoval s Menšíkem, ale do duelu s Darderim ze zatím nespecifikovaných důvodů nenastoupil. Jeho místo na kurtu zaujal Christopher O’Connell, který předtím v bavorské metropoli neuspěl v kvalifikaci. Australanova cesta turnajem ale po dvou tiebreacích hned skončila.

Ještě rychleji se s turnajem rozloučil loňský šampion Jan-Lennard Struff. Německý tenista utrpěl za necelou hodinu debakl 0:6, 2:6 od pátého nasazeného Argentince Francisca Cerúndola.