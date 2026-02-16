Menšík v prvním zápase po zranění zvládl v Dauhá třísetovou bitvu

Jakub Menšík zvládl v Dauhá první zápas po zranění břišního svalu, kvůli kterému odstoupil z Australian Open před osmifinále s Novakem Djokovičem. Šestý nasazený finalista katarského tenisového turnaje z roku 2024 zdolal v prvním kole britského kvalifikanta Jana Choinského 6:7, 6:2, 6:4.

Jakub Menšík hraje bekhend ve třetím kole Australian Open. | foto: AP

Dvacetiletý Menšík, kterému ve světovém žebříčku patří 16. místo, potvrdil proti hráči ze druhé stovky pořadí ATP roli favorita. Zápas v nepříjemném větru začal ztrátou podání, okamžitě ale soupeři brejk oplatil a vyrovnaný set nakonec musel rozhodnout tiebreak. V něm český reprezentant neproměnil tři setboly a nakonec ho ztratil v poměru 6:8.

Do druhé sady ale prostějovský rodák vstoupil razantně, rychle odskočil na 4:0 a náskok už nepustil. Jako první šel do vedení i ve třetí sadě, a přestože brejk nepotvrdil, v koncovce se znovu na returnu prosadil a zápas už dopodával. Po dvou hodinách a 20 minutách proměnil druhý mečbol.

V Dauhá se představí ještě Tomáš Macháč, který před dvěma týdny kvůli zranění kolena nedohrál turnaj v Montpellier. V úvodním kole ho čeká světová dvojka Jannik Sinner.

Turnaj mužů v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 2 833 335 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Menšík (6-ČR) - Choinski (Brit.) 6:7 (6:8), 6:2, 6:4

