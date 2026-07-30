Menšík prohrál s Nakashimou, ve Washingtonu končí po druhém kole

Dvacetiletý Menšík prohrál s o čtyři roky starším Nakashimou poprvé. Nenavázal proti němu na předchozí dvě výhry z roku 2024. Nyní mu nepomohlo ani 15 es, zaznamenal také sedm dvojchyb. Proměnil dva z šesti brejkbolů.
Menšík nevyužil v prvním setu vedení 4:3 s brejkem a o sadu přišel ve zkrácené hře. V ní sice odvrátil dva setboly, nakonec ale prohrál 5.7.
Ve druhém setu si Menšík servis udržel a uspěl díky brejku v šestém gamu. Sadu zakončil čistou hrou a po úvodním triumfu nad Američanem Trevorem Svajdou živil naději na další třísetové vítězství.
V rozhodující sadě se však Menšík k brejkbolu nepropracoval. Naopak za stavu 4:5 získal Nakashima po výměně u sítě mečbol a ten vzápětí využil. Turnaj ve Washingtonu tak pokračuje bez české účasti.
Turnaj mužů a žen ve Washingtonu
tvrdý povrch
Muži (dotace 2 469 450 dolarů):
Turnaj mužů v mexickém Los Cabos
tvrdý povrch, dotace 909 790 dolarů
Čtyřhra - 1. kolo: