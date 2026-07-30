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Menšík prohrál s Nakashimou, ve Washingtonu končí po druhém kole

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  20:03

Jakub Menšík ve druhém kole turnaje ve Washingtonu | foto: CTK / AP / Marcin Cholewinski Profimedia.cz

Jakub Menšík skončil na turnaji ve Washingtonu po druhém kole. Sedmý nasazený tenista prohrál na tvrdém povrchu s domácím Brandonem Nakashimou 6:7, 6:3, 4:6. Duel ztratil po dvou hodinách a 14 minutách.

Dvacetiletý Menšík prohrál s o čtyři roky starším Nakashimou poprvé. Nenavázal proti němu na předchozí dvě výhry z roku 2024. Nyní mu nepomohlo ani 15 es, zaznamenal také sedm dvojchyb. Proměnil dva z šesti brejkbolů.

Menšík nevyužil v prvním setu vedení 4:3 s brejkem a o sadu přišel ve zkrácené hře. V ní sice odvrátil dva setboly, nakonec ale prohrál 5.7.

Ve druhém setu si Menšík servis udržel a uspěl díky brejku v šestém gamu. Sadu zakončil čistou hrou a po úvodním triumfu nad Američanem Trevorem Svajdou živil naději na další třísetové vítězství.

V rozhodující sadě se však Menšík k brejkbolu nepropracoval. Naopak za stavu 4:5 získal Nakashima po výměně u sítě mečbol a ten vzápětí využil. Turnaj ve Washingtonu tak pokračuje bez české účasti.

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu

tvrdý povrch

Muži (dotace 2 469 450 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Nakashima (USA) - Menšík (7-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Turnaj mužů v mexickém Los Cabos

tvrdý povrch, dotace 909 790 dolarů

Čtyřhra - 1. kolo:
Álvarez, Magadan (Mex.) - Svrčina, Tomic (ČR/Austr.) bez boje

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