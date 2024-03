Sinner povolil Medveděvovi jen tři gamy a je v Miami opět ve finále

Sinner se probojoval do finále v Miami potřetí, v roce 2021 v závěrečném utkání nestačil na Poláka Huberta Hurkacze.

Dvaadvacetiletý vítěz letošního Australian Open potvrdil v semifinále skvělou formu a Medveděva zdolal ještě snáze než v předchozím kole Tomáše Macháče. „Cítil jsem se na kurtu skvěle. Čím jsem dál v turnaji, tím mám ze hry lepší pocit,“ pochvaloval si Sinner.

Světová trojka porazila čtvrtého hráče žebříčku ATP Medvěděva popáté za sebou a vzájemnou bilanci upravil na 5:6. „Udělal hodně chyb, které obvykle nedělá, a já jsem toho využil. Čekal jsem to hodně těžké. Kdyby mě v prvním nebo druhém setu brejkl, vypadalo by to jinak,“ řekl italský tenista, který vzal soupeři čtyřikrát servis, ale sám o podání nepřišel.

V letošní sezoně má Sinner na kontě už 23 vítězství a jedinou porážku, kterou mu uštědřil v semifinále předchozího velkého turnaje v Indian Wells Španěl Carlos Alcaraz.