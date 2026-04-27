Nosková vyřadila v Madridu světovou trojku, čtvrtfinále si zahraje i Plíšková

Autor: ,
  14:48aktualizováno  18:53
Dvojnásobné zastoupení bude mít český tenis ve čtvrtfinále antukového turnaje WTA 1000 v Madridu. Linda Nosková zdolala po obratu v závěru světovou trojku Američanku Coco Gauffovou 6:4, 1:6, 7:6. Karolína Plíšková porazila ve čtvrtém kole 6:4 a 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny.
Fotogalerie4

Linda Nosková hraje bekhend ve čtvrtém kole turnaje v Madridu. | foto: Manu FernandezAP

Jednadvacetiletá Nosková uspěla proti Gauffové ve třetím vzájemném utkání poprvé, o vítězství musela bojovat více než dvě hodiny. Po zisku prvního setu vypadla česká tenistka z rytmu, druhou sadu za necelou půlhodinu ztratila a ve třetí prohrávala už 1:4. Do zápasu se ale dokázala znovu vrátit a vynutila si tiebreak. I v něm pak předvedla obrat z 0:3 a 2:4 a nakonec ho získala 7:5.

Při premiérovém startu v madridském čtvrtfinále se Nosková utká s vítězkou duelu mezi Ukrajinkou Martou Kosťukovou a Američankou Caty McNallyovou, přemožitelkou Kateřiny Siniakové ze třetího kola.

Čtyřiatřicetiletá Plíšková sice zaznamenala deset dvojchyb, ale pětkrát vzala Sierraové podání a odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů. Bývalá světová jednička si nakonec s jednadvacetiletou hráčkou poradila za hodinu a 26 minut. Její další soupeřkou bude buď světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, nebo Anastasia Potapovová z Rakouska.

Karolína Plíšková během turnaje v Madridu

Plíšková, která po vleklých zdravotních potížích klesla v žebříčku až na 197. místo, si letos zahrála čtvrtfinále už začátkem dubna na antuce v Linci. V semifinále se na okruhu WTA naposledy představila před dvěma lety na trávě v Nottinghamu.

V Madridu se dnes představí ještě Jakub Menšík. Ve třetím kole mužského turnaje Masters ho čeká Rus Karen Chačanov.

Turnaj mužů a žen v Madridu

antuka

Ženy (dotace 8 235 540 eur):
Dvouhra - 4. kolo:
Plíšková (ČR) - Sierraová (Arg.) 6:4, 6:3
Nosková (13-ČR) - Gauffová (3-USA) 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)
M. Andrejevová (9-Rus.) - Bondárová (Maď.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)
Baptisteová (30-USA) - Bencicová (11-Švýc.) 6:1, 6:7 (14:16), 6:3
Fernandezová (24-Kan.) - Liová (31-USA) 6:3, 6:2
Sabalenková (1-Běl.) - Ósakaová (14-Jap.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:2

Čtyřhra - 2. kolo:
Perezová, Schuursová (8-Austr./Niz.) - Škoch, Kozyrevová (ČR/Rus.) 6:3, 6:0

Muži (dotace 8,235.540 eur):

Dvouhra - 3. kolo:
Ruud (12-Nor.) - Davidovich (20-Šp.) 6:3, 6:1
Tsitsipas (Řec.) - Mérida (Šp.) 6:4, 6:2
Medveděv (7-Rus.) - Budkov Kjaer (Nor.) 6:3, 6:2
F. Cerúndolo (16-Arg.) - Darderi (18-It.) 6:2, 6:3

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Choreo i speciální dresy. Kustodka se po 27 letech v klubu dočkala velkého rozloučení

Po 27 letech v klubu Go Ahead Eagles se kustodka Carla Whittieová dočkala...

Fotbalisté nizozemského klubu Go Ahead Eagles doma o víkendu remizovali s AZ Alkmaar 0:0. Ještě před výkopem se ale naplněný stadion rozloučil se ženou, která se na chodu týmu podílela neuvěřitelných...

