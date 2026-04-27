Nosková vyřadila v Madridu světovou trojku, čtvrtfinále si zahraje i Plíšková

Jednadvacetiletá Nosková uspěla proti Gauffové ve třetím vzájemném utkání poprvé, o vítězství musela bojovat více než dvě hodiny. Po zisku prvního setu vypadla česká tenistka z rytmu, druhou sadu za necelou půlhodinu ztratila a ve třetí prohrávala už 1:4. Do zápasu se ale dokázala znovu vrátit a vynutila si tiebreak. I v něm pak předvedla obrat z 0:3 a 2:4 a nakonec ho získala 7:5.
Při premiérovém startu v madridském čtvrtfinále se Nosková utká s vítězkou duelu mezi Ukrajinkou Martou Kosťukovou a Američankou Caty McNallyovou, přemožitelkou Kateřiny Siniakové ze třetího kola.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková sice zaznamenala deset dvojchyb, ale pětkrát vzala Sierraové podání a odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů. Bývalá světová jednička si nakonec s jednadvacetiletou hráčkou poradila za hodinu a 26 minut. Její další soupeřkou bude buď světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, nebo Anastasia Potapovová z Rakouska.
Plíšková, která po vleklých zdravotních potížích klesla v žebříčku až na 197. místo, si letos zahrála čtvrtfinále už začátkem dubna na antuce v Linci. V semifinále se na okruhu WTA naposledy představila před dvěma lety na trávě v Nottinghamu.
V Madridu se dnes představí ještě Jakub Menšík. Ve třetím kole mužského turnaje Masters ho čeká Rus Karen Chačanov.
Turnaj mužů a žen v Madridu
