Lehečka otočil duel s Tabilem, v Monte Carlu ho čeká třetí kolo

První set Lehečka prohrál po ztrátě podání za stavu 4:5. Druhou sadu pro sebe třináctý hráč světového žebříčku získal 7:4 v tiebreaku a zlomil Tabilův odpor. V rozhodujícím setu čtyřiadvacetiletý Čech odskočil do vedení 3:0 a dovedl utkání k postupu.
V Monte Carlu se dnes ve druhém kole představí ještě Tomáš Macháč, který nastoupí proti Francisku Cerúndolovi z Argentiny. Na vítěze pak ve třetím kole čeká světová dvojka a čtyřnásobný grandslamový šampion Ital Jannik Sinner.
Absolutním debaklem druhé kolo skončilo pro sedmého nasazeného Daniila Medveděva. Bývalý první hráč žebříčku prohrál dvakrát 0:6 s Matteem Berrettinim z Itálie. Dva kanáry utrpěl ruský tenista na okruhu ATP poprvé.
Turnaj mužů v Monte Carlu
antuka, dotace 6 309 095 eur
Dvouhra - 2. kolo:
Čtyřhra - 2. kolo: