Lehečka otočil duel s Tabilem, v Monte Carlu ho čeká třetí kolo

  14:16
Jiří Lehečka na Masters v Monte Carlu otočil zápas s chilským tenistou Alejandrem Tabilem a po vítězství 4:6, 7:6 a 6:3 postoupil do třetího kola. V něm ho čeká Alexander Bublik z Kazachstánu.

Jiří Lehečka ve čtvrtfinálovém zápase v Hamburku. | foto: AP

První set Lehečka prohrál po ztrátě podání za stavu 4:5. Druhou sadu pro sebe třináctý hráč světového žebříčku získal 7:4 v tiebreaku a zlomil Tabilův odpor. V rozhodujícím setu čtyřiadvacetiletý Čech odskočil do vedení 3:0 a dovedl utkání k postupu.

V Monte Carlu se dnes ve druhém kole představí ještě Tomáš Macháč, který nastoupí proti Francisku Cerúndolovi z Argentiny. Na vítěze pak ve třetím kole čeká světová dvojka a čtyřnásobný grandslamový šampion Ital Jannik Sinner.

Absolutním debaklem druhé kolo skončilo pro sedmého nasazeného Daniila Medveděva. Bývalý první hráč žebříčku prohrál dvakrát 0:6 s Matteem Berrettinim z Itálie. Dva kanáry utrpěl ruský tenista na okruhu ATP poprvé.

Turnaj mužů v Monte Carlu

antuka, dotace 6 309 095 eur

Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (11-ČR) - Tabilo (Chile) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3

Čtyřhra - 2. kolo:
Harrison, Skupski (4-USA/Brit.) - Lehečka, Menšík (ČR) bez boje

Výsledky

