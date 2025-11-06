Konec obhájkyň. Dabrowská a Routliffeová na Turnaji mistryň dohrály ve skupině

Obhájkyně titulu ve čtyřhře Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová skončily na tenisovém Turnaji mistryň už v základní skupině. Třetí nasazený kanadsko-novozélandský pár v přímém souboji o postup do semifinále prohrál s maďarsko-brazilskou dvojicí Tímea Babosová, Luisa Stefaniová 6:2, 5:7, 5:10.
Gabriela Dabrowská a Erin Routliffová se povzbuzují během loňského finále Turnaje mistryň.

Gabriela Dabrowská a Erin Routliffová se povzbuzují během loňského finále Turnaje mistryň.

Babosová a Stefaniová obsadily druhou příčku ve skupině Liezel Huberové, kterou ovládly česká tenistka Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová. Nasazené dvojky ve čtvrtek uzavřou působení v základní části turnaje proti ruské dvojici Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.

Ve dvouhře se rozhodne o postupujících ze skupiny Steffi Grafové. V prvním singlu bojuje o druhé vítězství v Rijádu Američanka Jessica Pegulaová, která hraje s Italkou Jasmine Paoliniovou. Po nich se střetne světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska s třetí hráčkou světa Coco Gauffovou z USA.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Čtyřhra:
Skupina Liezel Huberové:
Babosová, Stefaniová (7-Maď./Braz.) - Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) 2:6, 7:5, 10:5

