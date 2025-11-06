Konec obhájkyň. Dabrowská a Routliffeová na Turnaji mistryň dohrály ve skupině

Babosová a Stefaniová obsadily druhou příčku ve skupině Liezel Huberové, kterou ovládly česká tenistka Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová. Nasazené dvojky ve čtvrtek uzavřou působení v základní části turnaje proti ruské dvojici Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.
Kompletní tenisové výsledky
Ve dvouhře se rozhodne o postupujících ze skupiny Steffi Grafové. V prvním singlu bojuje o druhé vítězství v Rijádu Američanka Jessica Pegulaová, která hraje s Italkou Jasmine Paoliniovou. Po nich se střetne světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska s třetí hráčkou světa Coco Gauffovou z USA.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Čtyřhra: