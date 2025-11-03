Rybakinová na Turnaji mistryň přehrála Šwiatekovou, zápas ukončila kanárem

Šestadvacetiletá Rybakinová otočila duel proti světové dvojce a šestinásobné grandslamové vítězce Šwiatekové za hodinu a půl.
Porazila ji popáté z 11 zápasů a uspěla proti ní po sérii čtyř nezdarů. Pomohlo jí 20 vítězných míčů a vyhrála osmý zápas za sebou, k němuž nastoupila. Šwiateková doplatila na 42 nevynucených chyb, pětkrát přišla o podání.
První set patřil Šwiatekové, která brzy vedla 3:0, wimbledonská vítězka z roku 2022 Rybakinová ale poté duel zvrátila. Také ona využila ve druhé sadě vedení 3:0 a v rozhodujícím třetím setu nadělila Šwiatekové dokonce kanára. Utkání, v němž získala posledních devět her, zakončila pátým esem v zápase.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Dvouhra
|1.
|Rybakinová
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Šwiateková
|2
|1
|1
|3:2
|1
|3.
|Keysová
|1
|0
|1
|0:2
|0
|4.
|Anisimovová
|1
|0
|1
|0:2
|0