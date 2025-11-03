Rybakinová na Turnaji mistryň přehrála Šwiatekovou, zápas ukončila kanárem

Po velkém obratu porazila kazachstánská tenistka Jelena Rybakinová na Turnaji mistryň Igu Šwiatekovou z Polska. Favoritku zdolala 3:6, 6:1, 6:0 a po druhé výhře je v Rijádu blízko postupu do semifinále. K jistotě jí stačí, aby Američanka Amanda Anisimovová zdolala ve druhé pondělní dvouhře krajanku Madison Keysovou.
Zklamaná Iga Šwiateková dostala v zápase Turnaji mistryň kanára.

Zklamaná Iga Šwiateková dostala v zápase Turnaji mistryň kanára. | foto: Reuters

Elena Rybakinová zahrává úder v zápasu s Igou Šwiatekovou.
Elena Rybakinová děkuje rijádskému publiku.
Iga Šwiateková po prohraném zápase na Turnaji mistryň.
Iga Šwiateková během zápasu Tunraje mistryň.
Šestadvacetiletá Rybakinová otočila duel proti světové dvojce a šestinásobné grandslamové vítězce Šwiatekové za hodinu a půl.

Porazila ji popáté z 11 zápasů a uspěla proti ní po sérii čtyř nezdarů. Pomohlo jí 20 vítězných míčů a vyhrála osmý zápas za sebou, k němuž nastoupila. Šwiateková doplatila na 42 nevynucených chyb, pětkrát přišla o podání.

První set patřil Šwiatekové, která brzy vedla 3:0, wimbledonská vítězka z roku 2022 Rybakinová ale poté duel zvrátila. Také ona využila ve druhé sadě vedení 3:0 a v rozhodujícím třetím setu nadělila Šwiatekové dokonce kanára. Utkání, v němž získala posledních devět her, zakončila pátým esem v zápase.

Italky přišly o šanci. Siniaková zakončí rok jako deblová lídryně, vyrovná Navrátilovou

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Dvouhra
Skupina Sereny Williamsové:
Rybakinová (6-Kaz.) - Šwiateková (2-Pol.) 3:6, 6:1, 6:0

Tabulka
1.Rybakinová2204:12
2.Šwiateková2113:21
3.Keysová1010:20
4.Anisimovová1010:20
