Jedna je jako torpédo, pro druhou plakala. Navrátilová o účastnicích Turnaje mistryň

Markéta Plšková
  10:40
Už v sobotu začíná v Rijádu Turnaj mistryň, na kterém zabojuje osm nejlepších singlistek a deblových párů sezony. Po dvou letech nebude ve dvouhře soutěžit žádná česká tenistka, zato jedna bývalá letošní účastnice okomentovala. Podívejte se na přehled hráček i názory, které webu WTA poskytla osminásobná šampionka Martina Navrátilová.
Část 1/8

Aryna Sabalenková

Právem se drží na pozici světové jedničky, letošní bilanci vyhraných a prohraných zápasů má aktuálně 61:11. Během roku Sabalenková posbírala čtyři tituly, vítězně začala sezonu v Brisbane, pak triumfovala na velkých turnajích v Miami a Madridu.

Ve druhé půlce sezony se blýskla především na jejím oblíbeném US Open, kde dokráčela až k trofeji pro šampionku. Zapsala ještě dvě další grandslamová finále, o titul neúspěšně bojovala na Australian Open a Roland Garros, ve Wimbledonu skončila v semifinále.

Aryna Sabalenková pózuje s trofejí pro šampionku US Open.

„Je neuvěřitelně konzistentní a vynikající, chyběly jí jen čtyři zápasy k zisku kalendářního Grand Slamu. Dnes je tolik hráček, se kterými můžeš prohrát, proto musíš být neustále ve formě – a ona byla,“ říká o Bělorusce Navrátilová.

„Je velkou favoritkou na jakémkoli povrchu, ale obzvlášť na tvrdém a středně rychlém, tam má jistý odskok a pevnou oporu. Její údery ale fungují všude. V Rijádu je povrch dost rychlý na to, aby mohla útočit, ale dost pomalý na to, aby si připravila údery. A na tom je dost smrtící.“



Vstoupit do diskuse
