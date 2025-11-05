Třetí vítězství. Rybakinová je na Turnaji mistryň nadále stoprocentní

Šestadvacetiletá Rybakinová, která plní v Rijádu roli nasazené šestky, vyhrála duel nad 10. hráčkou světa Alexandrovovou za hodinu a 13 minut. Odvrátila pět ze šesti brejkbolů, pomohlo jí také osm es. Vítězka říjnového turnaje v Ning-po ovládla i devátý zápas po sobě, do kterého nastoupila.
Kompletní tenisové výsledky
První set získala wimbledonská vítězka z roku 2022 díky brejku v devátém gamu. Ve druhé sadě vedla Rybakinová už 5:2, Alexandrovová ale závěr zdramatizovala a za stavu 4:5 měla další dva brejkboly na srovnání. Rybakinová je ale odvrátila a utkání zakončila při druhém mečbolu.
Ve čtyřhře naopak dohrály nasazené jedničky Sara Erraniová a Jasmine Paolinová. Italky prohrály s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová 3:6, 3:6. Turnajové čtyřky Kuděrmětovová a Mertensová se v pátečním semifinále utkají s česko-americkou dvojicí Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Dvouhra:
Čtyřhra:
Skupina Sereny Williamsové
|1.
|Rybakinová
|3
|3
|0
|6:1
|3
|2.
|Šwiateková
|2
|1
|1
|3:2
|1
|3.
|Anisimovová
|2
|1
|1
|2:3
|1
|4.
|Alexandrovová
|1
|0
|1
|0:2
|0
Poznámka: Američanka Madison Keysová kvůli viróze odstoupila, nahradila ji Ruska Jekatěrina Alexandrovová
Skupina Martiny Navrátilové
|1.
|Sie Šu-wej, Ostapenková
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|V. Kuděrmětovová, Mertensová
|3
|2
|1
|5:3
|2
|3.
|Erraniová, Paoliniová
|3
|1
|2
|2:4
|1
|4.
|Muhammadová, Schuursová
|2
|0
|2
|1:4
|0