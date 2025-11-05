Třetí vítězství. Rybakinová je na Turnaji mistryň nadále stoprocentní

Již jistá semifinalistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála na tenisovém Turnaji mistryň i třetí zápas. Ruskou náhradnici Jekatěrinu Alexandrovovou, která nastoupila místo nemocné Američanky Madison Keysové, porazila 6:4, 6:4. O druhé postupové místo se ve středu ve skupině Sereny Williamsové utkají Polka Iga Šwiateková a Amanda Anisimovová z USA.
Jelena Rybakinová (vlevo) z Kazachstánu a Ruska Jekatěrina Alexandrovová po utkání. | foto: AP

Šestadvacetiletá Rybakinová, která plní v Rijádu roli nasazené šestky, vyhrála duel nad 10. hráčkou světa Alexandrovovou za hodinu a 13 minut. Odvrátila pět ze šesti brejkbolů, pomohlo jí také osm es. Vítězka říjnového turnaje v Ning-po ovládla i devátý zápas po sobě, do kterého nastoupila.

První set získala wimbledonská vítězka z roku 2022 díky brejku v devátém gamu. Ve druhé sadě vedla Rybakinová už 5:2, Alexandrovová ale závěr zdramatizovala a za stavu 4:5 měla další dva brejkboly na srovnání. Rybakinová je ale odvrátila a utkání zakončila při druhém mečbolu.

Ve čtyřhře naopak dohrály nasazené jedničky Sara Erraniová a Jasmine Paolinová. Italky prohrály s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová 3:6, 3:6. Turnajové čtyřky Kuděrmětovová a Mertensová se v pátečním semifinále utkají s česko-americkou dvojicí Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Dvouhra:
Skupina Sereny Williamsové:
Rybakinová (6-Kaz.) - Alexandrovová (10-Rus.) 6:4, 6:4

Čtyřhra:
Skupina Martiny Navrátilové:
V. Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Erraniová, Paoliniová (1-It.) 6:3, 6:3

Skupina Sereny Williamsové

1.Rybakinová3306:13
2.Šwiateková2113:21
3.Anisimovová2112:31
4.Alexandrovová1010:20

Poznámka: Američanka Madison Keysová kvůli viróze odstoupila, nahradila ji Ruska Jekatěrina Alexandrovová

Skupina Martiny Navrátilové

1.Sie Šu-wej, Ostapenková2204:12
2.V. Kuděrmětovová, Mertensová3215:32
3.Erraniová, Paoliniová3122:41
4.Muhammadová, Schuursová2021:40
