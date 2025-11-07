Nasazené sedmičky porazily tchajwansko-lotyšský pár Sie Šu-wej a Jelena Ostapenková 6:4, 7:6. Siniaková s Američankou Townsendovou se dnes v semifinále utkají s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová.
Před utkáním Siniakové a Townsendové se uskuteční v Rijádu ještě obě dvouhry. O postup do finále nejprve zabojuje Američanka Jessica Pegulaová proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu, po nich nastoupí světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková s další Američankou Amandou Anisimovovou.
Finálové zápasy jsou na programu v sobotu.
Turnaj mistryň v Rijádu
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Čtyřhra – semifinále: