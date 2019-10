Tenis jsem předvedla výborný. Jenom ty dvojchyby, mrzelo Kvitovou

Právě detaily ji v součtu připravily o vítězství. Třeba devět dvojchyb, mnohé z nich navíc napáchané v klíčových pasážích. „To je určitě zklamání,“ přitakala Kvitová. „Na tom je určitě třeba zapracovat, Naomi nemůžu nic dávat zadarmo. Na druhou stranu jsem prostě chtěla riskovat i při druhém podání, což se ne vždy vyplatilo.“

Při premiéře Turnaje mistryň v Šen-čenu ji v tabulce červené skupiny každopádně pomohl aspoň získaný set.

Jste spokojená s hrou, jakou jste v samém závěru sezony ukázala?

Určitě jsem. Bylo to jako na houpačce, po prohraném tie breaku jsem se zvedla, pak byla zase dole... Ale myslím, že jsem předváděla výborný tenis, hodnotím to pozitivně. Doufám, že takhle budu hrát dál.

Co tedy chybělo k lepšímu výsledku?

V důležitých chvílích byla možná Naomi trochu sebevědomější - z toho, jak odehrála předchozí turnaje a zápasy, to jí dodalo zdravé sebevědomí. To já kromě dvojchyb taky zkazila pár forhendů, mohla jsem je zahrát jinak. O tom to je, proti takové hráčce si nemůžu vybrat ani slabší minichvíle. Bylo to těsné, ale asi si zasloužila vyhrát.

Zvláštní: obvykle vám porážka, byť po sebelepším výkonu, nepřinese mnoho pozitivního...

Tenis se počítá na výhry a prohry, to je jasné. Ale tady se hraje jiným formátem než na všech ostatních turnajích. Proto jsem ráda, jak jsem zvládla druhý set, že jsem ho dokázala urvat. Přijde další zápas, zase tam nechám všechno. Jako vždycky. Jako dneska. I když na konci jsem trochu cítila, jak mě bere únava - na začátek jsou dvě a půl hodiny na takto pomalém povrchu docela dost.

Pomáhají vám v tomto směru předchozí zkušenosti z Turnaje mistryň?

Jsem ráda, že to beru v klidu. Už jsem se po porážkách dostala do semifinále a dokonce i do finále. Ještě není konec. Porvu se o to.

Zápas výrazně připomínal vaše letošní finále Australian Open. Stejná soupeřka, stejný poměr setů, velmi podobný vývoj...

Vzpomínky se mi vrátily jedinkrát, když jsem přišla o servis ve třetím setu. To jsem si říkala, že je to jako v Melbourne - ale pak už to zase bylo jinak. Takže jen tenhle jeden flashback a konec. Říkala jsem si: OK, tohle je přece jiný den.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová na Turnaji mistryň v Šen-čenu.

Nicméně vás Ósakaová znovu porazila. Najdete společné důvody?

Tehdy i teď byla na vlně, ale těžko říct, čím to je. Prostě uhrála ty rozhodující míče, ale že bych viděla nějaké podobnosti, to si nevybavím. Nemám to s ničím spojené. Žádný blok.

Takže by vám nevadilo se s ní v Šen-čenu ještě potkat?

Klidně. Ale až co nejpozději!

Všechny zápasy z Turnaje mistryň můžete sledovat v přímých přenosech na stanicích O2 TV Sport a O2 TV Tenis.

Turnaj mistryň bude Čína hostit deset let. Jak na vás zapůsobil jeho start?

Musím říct, že to bylo hrozně hezké. Jsem ráda, že přišlo hodně lidi, postarali se o výbornou atmosféru, světla tomu dodají šmrnc. Taky je neděle, možná to bylo i tím; doufejme, že diváci budou chodit dál. Co do začátku turnaje to pro mě bylo jedno z nejlepších Masters. V Turecku lidi víc chodívali vždycky až k večeru, v Singapuru až od semifinále dál. Tady mě to překvapilo. Snaží se hodně.