Los Turnaje mistryň: Kvitová v Červené skupině, Plíšková ve Fialové

Karolína Plíšková tak ve čtyřčlenné skupině narazí na obhájkyni Elinu Svitolinovou, někdejší světovou jedničku Simonu Halepovou a kometu letošní sezony Biancu Andreescuovou, vítězku US Open.

Petru Kvitovou zase čeká souboj se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou, vítězkou Australian Open Naomi Ósakaovou a Belindou Bencicovou, jež se kvalifikovala na poslední chvíli.

Do čínského Šen-čenu se na základě výsledků v uplynulých měsících kvalifikovalo do dvouhry osm nejlepších tenistek. Po třech soubojích ve skupinách poté do semifinále postoupí vždy dvě nejlepší z každé skupiny.

O trofej Billie Jean Kingové se poté tenistky utkají v neděli 3. listopadu. Titul obhajuje Ukrajinka Svitolinová.

Osm vyvolených Vizitky účastnic Turnaje mistryň

Turnaj mistryň se po pěti letech přesunul ze Singapuru právě do Číny. V Šen-čenu si tenistky zároveň rozdělí 14 milionů dolarů.

Hrát se bude na tvrdém povrchu v hale, kde před dvěma měsíci soupeřili na světovém šampionátu čeští basketbalisté. Kromě Plíškové a Kvitové, které se představí ve dvouhře, do turnaje zasáhnou ještě deblistky Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Češky na sebe narazí už ve skupinové fázi.

Pětičlennou účastí na Turnaji mistryň se žádný jiný stát pyšnit nemůže.