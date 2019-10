Hecování u Kvitové: Musíme dát sto nožiček, jinak nemá cenu jít na kurt

Před startem Turnaje mistryň proti Naomi Ósakaové si společně s kondičním trenérem Davidem Vydrou dali smělý cíl: s menší verzí kopačáku se společně dostat aspoň na sto nožiček.

„S velkým máme rekord asi 362,“ vypráví pobaveně Vaněk. „Tady jsme se hecovali: Když nedáme stovku, ani nemá smysl nastupovat. David to zkazil asi na čísle 92 a byl úplně vyřízený: Já se zblázním! Ale na další pokus jsme dali 130. Petru to strašně baví.“

Výhru to na úvod pompézní akce v čínském Šen-čenu nezařídilo, dobrý výkon ano.

„Když otočila druhý set, říkali jsme si, že ta stovka možná přinese víc štěstíčka. Ale Naomi zahrála krizové situace neskutečně,“ oceňuje Vaněk. „Důležité balony si odservírovala a uhrála. Péťa byla na začátku i lepší, ale tenis se hraje na důležité balony. Buď si šanci vezmete, nebo ne.“

Turnaj mistryň je jedinou tenisovou akcí roku, kde se po porážce nebalí kufry. Pokud Kvitová zvládne úterní duel proti Belindě Bencicové (nejdříve od 13.00 českého času), bude dál bojovat o postup.

„Cítí se dobře, vzala to perfektně. Jako matadorka je na Turnaji mistryň posedmé a ví, že hlavní bylo urvat set,“ říká Vaněk o porážce 6:7, 6:4, 4:6. „Kdyby to moc pitvala, mohlo by ji to příště zasáhnout. Pokud předvede to, co s Naomi, mohla by být úspěšná.“

K dobré náladě pomáhá třeba přízeň čínských fanoušků.

„I já to registruju,“ přiznává Vaněk. „Kdykoli sem přiletíme, okolo hotelu jsou lidi, kteří křičí její jméno. Dostává skoro každý den dárky, užívá si to.“

A každý detail se hodí. Klání osmi nejlepších tenistek sezony je totiž pohledem zkušeného trenéra hodně specifické.

„Kolikrát nejde ani o gamy, ale rovnou o jednotlivé míčky,“ přitaká. „Všechny zápasy tu budou vyrovnané. Pro holky je obecně strašně těžké vydržet deset měsíců, každá si prochází různými obdobími. Vidíte Naomi: na začátku roku super, pak se pět šest měsíců hledala, teď je zase na vlně, vyhrála dva turnaje. Přijela sem s neskutečným sebevědomím a ukázala to.“

Zatímco Kvitová tvrdila, že se jí přes velmi podobný průběh duelu jen jedinkrát vkradla do mysli vzpomínka na letošní finále s Ósakaovou na Australian Open, Vaněk s Vydrou to měli jinak.

„Během zápasu nám to přišlo prakticky totožné,“ popisoval. „Měla zase šance v prvním setu, ale prohrála v tiebreaku. Pak urvala druhý a ve třetím jí to uteklo. Holky to občas někde vzadu mají. Je tu nejlepších osm hráček světa a uspěje ta, která bude zrovna o něco silnější v hlavě.“

Pro Kvitovou znamenala porážka v Melbourne první pád v grandslamovém finále v kariéře. Japonka ji přetlačila i nyní v Číně, na další velké scéně. Znamená to něco? Dopadá na ni snad tlak takových duelů více než v minulosti?

„To bych ani neřekl,“ soudí Vaněk. „Finále v Melbourne ji zasáhlo, na druhou stranu takové otázky by mohli pořád dostávat i Federer, Nadal, Djokovič. Ani oni nevyhrají osm finále z osmi, Serena (Williamsová) poslední dobou padla ve čtyřech po sobě… Pro mě je rozdíl mezi ženským a mužským tenisem následující: která momentálně daný den lépe zvládne krizové situace, ta bude slavit. Naomi vyhrála dva turnaje a věří si na nejdůležitější momenty.“

I proto Kvitová na úvod prohrála, ale na paniku je pořád dost času. I proti Bencicové by měla jít na kurt uvolněná; také díky netenisové rozcvičce.

„Má ráda, když takhle blbneme, ať už děláme nožičky nebo třeba nohejbal. Před každým tréninkem za námi chodí a říká: Kluci, pojďme si zahrát,“ usmívá se Vaněk. „Tak hrajeme. A jí se to líbí. Na další zápas se těší a určitě v něm bude mít šanci.“