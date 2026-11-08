Tenis ONLINE: Nosková zahajuje Turnaj mistryň, čelí náhradnici Kosťukové

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Sledujeme online   21:00
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Linda Nosková podává v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Původně měla vyzvat světovou jedničku Jelenu Rybakinovou, ale po jejím odhlášení začíná Linda Nosková Turnaj mistryň pro osm nejlepších tenistek sezony proti Ukrajince Martě Kosťukové. Úvodní duel skupiny 1 sledujeme v podrobné reportáži.

Jde o vůbec první zápas celého Turnaje mistryň v Indian Wells, který potrvá až do příští neděle, a 21letá Češka v něm chce potvrdit roli mírné favoritky.

S Kosťukovou se střetává už počtvrté v sezoně – na jaře jí podlehla na antuce v Madridu, ale poté ji zdolala ve wimbledonském semifinále na cestě za senzačním titulem a také v osmifinále US Open.

ONLINE: Linda Nosková vs. Marta Kosťuková

Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Pro obě se jedná o premiérovou účast na prestižním podniku pro osm nejlepších hráček sezony, Noskové patří v letošním pořadí osmé místo, o tři roky starší Kosťukové deváté.

Skupinu 1 kromě nich tvoří ještě Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, jejich utkání je na programu hned poté.

Pohádka Noskové, bojový duch Muchové. Prosadí se české hvězdy mezi mistryněmi?

A jako třetí v pořadí se v rámci úvodního dne představí deblistky Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová, které jsou největšími favoritkami čtyřhry. Na úvod změří síly s Italkami Jasmine Paoliniovou a Sarou Erraniovou.

Druhá česká účastnice ve dvouhře Karolína Muchová vstoupí do turnaje v pondělí od 21:00 SEČ proti Bělorusce Aryně Sabalenkové.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kosťuková vs. NoskováTenis - - 8. 11. 2026:Kosťuková vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
Živě1:4
  • 5.00
  • -
  • 1.16
Gauffová vs. PegulaováTenis - - 8. 11. 2026:Gauffová vs. Pegulaová //www.idnes.cz/sport
8. 11. 22:30
  • 1.71
  • -
  • 2.14
Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, PaoliniováTenis - Skupina 2 - 9. 11. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Erraniová, Paoliniová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 00:00
  • 1.29
  • -
  • 3.51
Bucsaová, Melicharová-Martinezová vs. Perezová, SchuursováTenis - Skupina 2 - 9. 11. 2026:Bucsaová, Melicharová-Martinezová vs. Perezová, Schuursová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 01:30
  • 1.53
  • -
  • 2.47
Sabalenková vs. MuchováTenis - Skupina 2 - 9. 11. 2026:Sabalenková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 21:00
  • 1.49
  • -
  • 2.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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