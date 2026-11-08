Tenis ONLINE: Nosková zahajuje Turnaj mistryň, čelí náhradnici Kosťukové

Jde o vůbec první zápas celého Turnaje mistryň v Indian Wells, který potrvá až do příští neděle, a 21letá Češka v něm chce potvrdit roli mírné favoritky.
S Kosťukovou se střetává už počtvrté v sezoně – na jaře jí podlehla na antuce v Madridu, ale poté ji zdolala ve wimbledonském semifinále na cestě za senzačním titulem a také v osmifinále US Open.
ONLINE: Linda Nosková vs. Marta Kosťuková
Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.
Pro obě se jedná o premiérovou účast na prestižním podniku pro osm nejlepších hráček sezony, Noskové patří v letošním pořadí osmé místo, o tři roky starší Kosťukové deváté.
Skupinu 1 kromě nich tvoří ještě Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, jejich utkání je na programu hned poté.
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A jako třetí v pořadí se v rámci úvodního dne představí deblistky Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová, které jsou největšími favoritkami čtyřhry. Na úvod změří síly s Italkami Jasmine Paoliniovou a Sarou Erraniovou.
Druhá česká účastnice ve dvouhře Karolína Muchová vstoupí do turnaje v pondělí od 21:00 SEČ proti Bělorusce Aryně Sabalenkové.